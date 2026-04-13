UCL Rondo (04.13.2026)
Thomas Hindle

أخبار دوري أبطال أوروبا: هل يستطيع ريال مدريد تحقيق انتفاضة؟ هل هناك أمل لليفربول؟ وماذا ستعني الخسارة لأرسنال الذي يمر بفترة صعبة؟

بايرن ميونخ ضد ريال مدريد
بايرن ميونخ
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
ليفربول ضد باريس سان جيرمان
ليفربول
باريس سان جيرمان
آرسنال ضد سبورتنج لشبونة
آرسنال
سبورتنج لشبونة

من المؤكد أن ريال مدريد وبايرن ميونيخ سيقدمان عرضاً رائعاً، لكن هناك الكثير من المواجهات الكبرى الأخرى التي تستحق المشاهدة في مباريات الإياب من دور ربع النهائي.

دوري أبطال أوروبا له أهمية كبيرة. في هذه المرحلة، وقبل مباريات الإياب في دور الثمانية، سيشعر الجميع بأن لديهم فرصة للفوز باللقب. في الحقيقة، كل ما تحتاجه هو أربعة انتصارات من الآن فصاعدًا.

عادةً ما تكون إحدى المباريات قد حُسمت في هذه المرحلة. يكون أحد الفريقين قد سحق الآخر في مباراة الذهاب. لكن المباريات الأربع لا تزال مفتوحة. برشلونة لديه كل الفرص لقلب النتيجة أمام أتلتيكو مدريد. بايرن ميونيخ متفوق بكثير على ريال مدريد، نظريًا، لكن التقدم بهدف واحد لا يبدو كافيًا أبدًا أمام "البلانكوس". أما مباراة أرسنال وسبورتنج فهي متقاربة للغاية. ليفربول متأخر 2-0 أمام باريس سان جيرمان، لكن هناك دائمًا فرصة في أنفيلد.

إذن، هل سنشهد أي سحر في دوري أبطال أوروبا؟ مدريد تمتلك الجودة. ليفربول تمتلك ملعبها. قام لامين يامال بتغيير صورة ملفه الشخصي على إنستغرام إلى صورة مرتبطة بليبرون جيمس، والتي بدت مقنعة للغاية. لكن ماذا يعني كل هذا؟ هل يمكن لأي فريق قلب النتيجة؟ وماذا ستكون الآثار المترتبة على الأندية الكبرى؟

يستعرض كتاب GOAL US بعضًا من أكبر مواجهات دوري أبطال أوروبا في نسخة أخرى من The Rondo...

  Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    هل هناك أي فرصة لأن يقلب ليفربول الطاولة على باريس سان جيرمان في ملعب أنفيلد؟

    توم هيندل: يجب أن يكون هناك ذرة صغيرة من الأمل، وإلا فما الفائدة؟ يجب أن تتوافق العديد من العوامل. سيتعين على باريس سان جيرمان أن يضيع الكثير من الفرص. وسيتعين على ليفربول أن يكون أكثر دقة في إنهاء الهجمات. وربما تحتاج أيضًا إلى القليل من سحر أنفيلد.

    رايان تولميتش: لا. ليفربول كان أداءه متواضعاً، وربما لا يزال باريس سان جيرمان أفضل فريق في أوروبا. لقد نجح ليفربول من قبل بفضل الإيمان والطاقة الإيجابية، لكن تكرار ذلك أمام فريق باريس سان جيرمان هذا أمر مستبعد للغاية.

    إذا كان الأمر كذلك، فما هي التغييرات التي يجب إجراؤها؟

    TH: من أين نبدأ؟ ربما ببعض التغييرات في خط الهجوم. يجب أن يبدأ ريو نغومواه المباراة. ويجب أن يكون ألكسندر إيساك في المقدمة. يجب أن تكون الأجواء من النوع الذي «يُرفع فيه الفرامل». ولنتخلص من الخماسي الخلفي أيضًا، من فضلكم.

    RT: إذا كان هناك طريق نحو فرصة، فيجب السير عليه بشكل مثالي. يجب أن يكون فيرجيل فان ديك في أفضل حالاته. سيحتاج خط الوسط إلى الاستيقاظ. سيحتاج محمد صلاح إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء للمرة الأخيرة والقيام بما فعله مرارًا وتكرارًا في أنفيلد. لقد فعل هذا النادي ذلك من قبل، وفعلوه بفضل عقليتهم وتفكيرهم. ربما يمكنهم الاستفادة من ذلك هذه المرة، لكنهم لم يظهروا ذلك بعد هذا الموسم.

    هل يعني عدم القيام بذلك نهاية مسيرة آرني سلوت؟

    TH: ما يردده النادي هو أنه سيُمنح فرصة مهما حصل. لكن هناك احتمالان هنا. الأول هو أن يفوز ليفربول ويحصل سلوت على العدد الذي يريده من السنوات. والثاني هو أن يتعرض لهزيمة نكراء، مما يؤدي إلى دوامة من التراجع، ولا يتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا. عندها سيضطر على الأرجح إلى الرحيل، أليس كذلك؟

    RT: إنه في موقف صعب، خاصة مع ظل تشابي ألونسو الذي يخيم على كل شيء. إذا أنهى ليفربول الموسم بقوة، فإنه يستحق فرصة لمحاولة إصلاح الأمور. لكن إذا فشلوا في التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ سيكون ذلك صعبًا على التحمل، وربما تكون هذه هي النهاية.

    هل سيحصل ألفارو أربيلوا على المنصب العام المقبل إذا تأهل ريال مدريد؟

    TH: لا. سجله سيئ للغاية، وقد أظهر ريال مدريد أنه لا يخشى الاستغناء عن المدربين، بغض النظر عن النتائج. شكراً على الذكريات، ألفارو.

    RT: مع معرفتي بحياة مدريد، قد يحتاج إلى الفوز باللقب ليحصل على المنصب. الفضل يعود إليه في استقرار الوضع إلى حد ما، لكن لا يوجد نقص في المدربين النخبة الذين سيرغبون في هذا المنصب. هل أربيلوا من هذا العيار؟ من المستحيل معرفة ذلك حقاً، لكن عليه أن يثبت ذلك بحلول نهاية الموسم إذا أراد أن يؤخذ بعين الاعتبار.

    ما مدى خطورة الهزيمة على أرسنال؟

    TH: كارثة حقيقية. من المرجح أن يلاحقهم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في هذه المرحلة. يبدو أن دوري أبطال أوروبا هو الأمل الوحيد. يجب أن يفوزوا بهذه المباراة، لكن إذا فشلوا... يا للهول.

    RT: سيء للغاية! إذا خرجوا من مسابقة أخرى بعد أيام قليلة من فتح الباب أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، فسوف ينتشر الذعر بالفعل. لسنوات طويلة، لم يكن لدى أرسنال الشجاعة لمواجهة مثل هذه اللحظات. هذه فرصة لتغيير ذلك وربما تهدئة الأعصاب استعدادًا للتحديات المقبلة.

    اختر الفائز بدوري أبطال أوروبا

    TH: بايرن ميونيخ. إنهم أفضل فريق في أوروبا، ولديهم أفضل لاعب في أوروبا. هناك بعض الشكوك حول دفاعهم، خاصةً وأنهم لا يضطرون إلى الدفاع كثيرًا. لكنهم أفضل من أي فريق آخر.

    RT: في الوقت الحالي؟ بايرن ميونيخ. يهاجمون على شكل موجات، ويتمتعون بتنظيم دفاعي جيد، ويؤدون كل شيء تقريبًا بمستوى رفيع. إذا لم يكونوا المرشحون الأوفر حظًا، فهم قريبون جدًا من ذلك.