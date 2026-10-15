أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | موقف استثنائي من زوجة إنزاجي .. ودراسة صادمة لجماهير الزعيم!
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دعم هلالي كبير للسعودية
زوجة إنزاجي تدعم السعودية
حرصت جايا لوكارييلو، زوجة سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، على دعم المملكة والإشادة بأجواء الحياة فيها.
وتلقت المملكة العربية السعودية، الكثير من رسائل الدعم، على خلفية الهجمات الحوثية التي تعرضت لها البلاد، مؤخرًا، واستهداف مطار الرياض.. التفاصيل
أسطورة الهلال يهاجم نظام الأجانب
انتقد ياسر القحطاني، نجم الهلال ومنتخب السعودية السابق، نظام عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي، مطالبًا إما بفتح العدد دون قيود أو العودة إلى ثلاثة أو أربعة لاعبين أجانب، كما أشاد بمصعب الجوير ومحمد أبو الشامات، مشددًا على أهمية منح اللاعبين الشباب فرص المشاركة واختيار عناصر المنتخب بناءً على مستواهم ورغبتهم في التطور.. التفاصيل
قميص احتفالي من الهلال
تسريب قميص الهلال "المميز"
الهلال قرر الاحتفال بذكرى تأسيسه على طريقته الخاصة، بزي خاص يعكس تلك المناسبة، حيث يحتفل الزعيم، غدا الجمعة، بمرور 69 عامًا على تأسيسه، حيث أنشئ النادي في 16 أكتوبر 1957، ليصبح منذ ذلك الحين، الأكثر تتويجًا بالألقاب بين الأندية السعودية عبر تاريخه.. التفاصيل
دراسة تورط الهلال "مرتين" أمام العالم
كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) عن تصدر الهلال السعودي قائمة الأندية الأكثر خسارة في قيمة التعاقدات عالميًا منذ عام 2022، برصيد سلبي بلغ 502 مليون يورو.
وتوزعت الخسائر بين 315 مليون يورو نتيجة الفارق بين تكاليف شراء اللاعبين وعائدات بيعهم، و187 مليون يورو بسبب تراجع القيمة السوقية المقدرة للاعبين الموجودين في صفوف الفريق، ما يثير تساؤلات بشأن سياسة التعاقدات ومدى نجاح الإدارات المتعاقبة في إدارة ملف الانتقالات.. التفاصيل
مستشار تجاري ينضم لكتيبة الهلال
أعلن مجلس إدارة شركة نادي الهلال السعودي تعيين محمد بن عبدالله النمر مستشارًا تجاريًا لمجلس إدارة الشركة، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة العمل التجاري داخل النادي، وتطوير آليات إدارة الشراكات بما يتماشى مع طموحات الهلال وخططه المستقبلية.
ويأتي القرار في إطار سعي إدارة الهلال إلى الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة، وتوسيع فرص التعاون التجاري، بما يسهم في تنمية الموارد وتعزيز الاستدامة المالية للشركة، إلى جانب دعم مستهدفاتها الاستراتيجية ومواكبة تطلعات النادي على مختلف الأصعدة.
سالم الدوسري "الأستاذ"
أشاد الحكم العماني أحمد الكاف بنجم الهلال السعودي سالم الدوسري، مؤكدًا أنه يتمتع بأخلاق رياضية مميزة خلال المباريات التي أدارها له في دوري أبطال آسيا، مشيرًا إلى أنه لا يتذكر تعرض اللاعب للاعتراض على قراراته التحكيمية أو مطالبته باحتساب الأخطاء.
وأضاف الكاف أن سالم الدوسري يتعامل معه باحترام كبير داخل الملعب، موضحًا أنه يناديه دائمًا بكلمة "أستاذ"، وهو ما يعكس مدى تقديره للحكام والتزامه بالروح الرياضية، معتبرًا نجم الهلال قدوة لبقية اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.
- Getty Images Sport
أوضاع الهلال مستقرة
يمر الهلال السعودي بمرحلة مهمة تجمع بين النتائج الإيجابية داخل المستطيل الأخضر وتساؤلات متزايدة حول بعض الملفات المرتبطة بأحد أبرز رموزه، النجم سالم الدوسري.
فعلى الصعيد القاري، واصل الزعيم انطلاقته القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق فوزًا مهمًا على السد القطري بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بفضل هدفي أولي واتكينز وروبن نيفيش، ليحصد ثلاث نقاط جديدة ويرفع رصيده إلى ست نقاط، مؤكدًا طموحه في المنافسة على اللقب القاري واستعادة الكأس التي غابت عن خزائنه منذ عام 2021.
وعلى المستوى المحلي، يواصل الهلال فرض حضوره في دوري روشن السعودي، بعدما تصدر جدول الترتيب برصيد 21 نقطة من ثماني مباريات، متقدمًا بفارق نقطتين على القادسية صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة.
وتعكس هذه البداية القوية قدرة الفريق على الحفاظ على تنافسيته في أكثر من جبهة، في ظل سعيه لمواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة على الألقاب هذا الموسم.
ومع ذلك، فإن النجاحات الميدانية لا تمنع استمرار النقاشات حول بعض الملفات المرتبطة بالنادي وقائده سالم الدوسري، وهو ما يضع الهلال تحت الأضواء ليس فقط بسبب نتائجه، بل أيضًا بسبب القضايا التي تثير اهتمام جماهيره ومتابعي الكرة السعودية.
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