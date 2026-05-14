أخبار الهلال اليوم | كواليس "غريبة" أشعلت أزمة فهد المفرج ومصور الكأس.. والهلال مهدد بخسارة "3 نجوم كبار" ضد نيوم

كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، عن كواليس الأزمة بين فهد المفرج، المدير التنفيذي لفريق الكرة في نادي الهلال، وأحد المصورين الصحفيين، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال توّج بلقب الكأس، مساء الجمعة الماضي، بعد الفوز (2-1) على نادي الخلود؛ حيث تم مشاهدة المفرج وهو يجذب مصور من قميصه، أثناء الاحتفالات.

الجماز أوضح في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، مساء اليوم الخميس، أن المصور الصحفي قال للمفرج أثناء مروره أمامه: "الله يصلحك".

وأشار الجماز إلى أن المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي الهلال، اعتبر أن كلمات المصور، فيها استهزاء منه.

وأعلن الجماز أن المفرج أخبره، بأن المنسق الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة القدم، قدّم له - أي المدير التنفيذي - الاعتذار؛ بسبب كلمات المصور، خلال الاحتفال ببطولة الكأس.



