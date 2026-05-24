أخبار الهلال اليوم | رحيل كريري .. إشارة ببقاء إنزاجي ورسالة عنيفة ضد الزعيم بسبب داروين نونيز!

قال فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال مدرب الهلال، سيموني إنزاجي، إن موكله قدم كل ما لديه في أول موسمه، ولكن الظروف لم تساعده، كما أنه نجح في إنهاء الدوري دون أي خسارة، وحقق عدد نقاط أكثر من الموسم الماضي، وبات الفريق الوحيد في العالم الذي لم يخسر في موسم 2025-2026.

وأضاف، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، أن الهلال استقبل أهدافًا أقل بـ15 هدفًا من الموسم الماضي، كما لعب لمدة أربعة شهور دون ظهير أيمن، ورغم ذلك، إلا أنه سجل 85 هدفًا، وكان هدّافه قد سجل 13 هدفًا فقط، واستطاع تحقيق لقب كأس الملك، مؤكدًا أن إنزاجي سعيد بما قدمه في عامه الأول، ولكنه يدرك أنه بحاجة لتقديم أداء أفضل في الموسم المُقبل، وهو مصرّ على ذلك.

كشف الإعلامي وليد الفراج، عن بعض التغييرات المرتقبة في صفوف الهلال السعودي خلال الأيام القادمة، وذلك ضمن بعض الخطوات من إجل تصحيح مسار النادي في المستقبل القريب.

الهلال لم يخرج من موسم 2025/2026، سوى بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر دوري روشن لصالح منافسه النصر بالجولة الأخيرة، وودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16 أمام السد القطري.

وهو الأمر الذي جعل التكهنات تنتشر حول مستقبل المدرب سيموني إنزاجي، وتزايد احتمالات رحيله، ليخرج وليد الفراج لتوضيح الموقف.