أخبار الهلال اليوم | وكيل لاعب نابولي يكشف حقيقة المفاوضات السعودية .. نجم الزعيم يتمرد ومصير الدوسري وبنزيما

كشف وكيل المدافع الهولندي سام بويكيما؛ محترف نابولي، حقيقة ما تردد عن رغبة الهلال في ضمه بعد رفض فرانشيسكو أتشيربي؛ مدافع إنتر، العرض السعودي.

ونفى وكيل الهولندي بشكل قاطع تلقيه أي عرض من الزعيم خلال الفترة الماضية، بحسب ما أكد لموقع "365scores".

الوكيل قال: "الهلال لم يفاوض بويكيما خلال الصيف الجاري، ولا يوجد أي اهتمام رسمي بالتعاقد معه حاليًا، لدينا عروض أخرى بالفعل، لكن لا جديد بشأن مستقبله".

وأضاف: "بويكيما مستمر مع نابولي، وأي قرار يخص مستقبله سيتم اتخاذه في الوقت المناسب بما يتوافق مع مصلحة اللاعب والنادي".



