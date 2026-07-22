أخبار الهلال اليوم | رد رسمي من مانشستر سيتي على اهتمام الزعيم بضم فيل فودين .. ودور برشلونة في حسم صفقة سامرفيل

رفض "ابتزاز" برشلونة ونصيحة "غالية" حسمت الصفقة .. كواليس جديدة وراء تحول بوصلة الهلال نحو كريسينسيو سامرفيل!

فاجأ نادي الهلال السعودي الأوساط الرياضية بتحول درامي في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما نجح في حسم التعاقد مع الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، من صفوف وست هام، في صفقة كبرى بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 80 مليون يورو، بحسب ما أكدت عدة تقارير.

هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة كواليس مثيرة تضمنت تعثر المفاوضات مع نادي برشلونة الإسباني وتدخل حاسم في اللحظات الأخيرة لخطف الجناح صاحب الـ24 عامًا من أنياب روما الإيطالي في الأمتار الأخيرة.

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من أزقة روتردام الضيقة، حيث صقلت مهارته في كرة الشوارع، إلى صخب الملاعب الإنجليزية، التي بات فيها خصمًا خطيرًا للمدافعين؛ يبدو أن النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل قرر كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية، وهذه المرة في المملكة العربية السعودية.

نعم.. كافة المصادر الموثوقة أجمعت على حسم عملاق الرياض الهلال، صفقة التعاقد مع سامرفيل؛ لينضم إلى كتيبة نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

سامرفيل كان على أبواب الانتقال من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، إلى فريق العاصمة الإيطالية روما؛ قبل تدخُل الزعيم الهلالي في اللحظات الأخيرة، ونجاحه في إقناع اللاعب.