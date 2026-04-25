Goal.com
مباشر
Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi Final
علي سمير

أخبار الهلال اليوم | موقف كوليبالي النهائي من إجراء عملية جراحية وعرض تركي لمدافع الزعيم!

الهلال
خاليدو كوليبالي
الهلال ضد ضمك
ضمك
دوري روشن السعودي
الهلال ضد الخلود
الخلود
كأس خادم الحرمين الشريفين
Yusuf Akcicek
سيموني إنزاجي
الأهلي ضد ماكيدا زيلفيا
الأهلي
ماكيدا زيلفيا
دوري أبطال آسيا النخبة
النصر

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم السبت الموافق 25 أبريل 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من أبريل 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions League

    فنربخشه يحاول استعادة أكتشيشيك

    قالت صحيفة "فوتوماك" التركية، إن فنربخشه يحاول التعاقد مع يوسف أكتشيشيك لاعب نادي الهلال السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

    وأوضحت الصحيفة أن المدافع التركي لا يعارض هذه الفكرة، ويرحب بإمكانية العودة إلى ناديه السابق ولو على سبيل الإعارة بصفة مؤقتة، بسبب قلة مشاركاته مع الزعيم خلال الموسم الجاري.

    وكان أكتشيشيك قد بدأ مسيرته ضمن شباب جلطة سراي، قبل الانضمام للمراحل السنية في فنربخشه خلال عام 2019، وبعدها تدرج نحو الفريق الأول وصولًا بانتقاله للهلال في 2025 مقابل 22 مليون يورو.


  Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro League

    مصير كوليبالي من العملية الجراحية

    أنباء إيجابية تلقاها سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال، بعدما تبين أن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي لا يحتاج لعملية جراحية من أجل التعافي من إصابته الحالية.

    كوليبالي ذهب إلى العاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، لمعاناته من تمزق تعرض له خلال تدريب الفريق لمواجهة السد القطري في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اللاعب ليس بحاجة لأي تدخل جراحي، وسيقوم بمواصلة العلاج وعملية التأهيل البدني تحت إشراف الجهاز الطبي للهلال، تمهيدًا للعودة إلى الملاعب في أقرب فرصة ممكنة.

  Manchester United v Leeds United - Premier League

    كواليس رفض برونو لعرض الهلال

    "لا نريد أن نكون الأغنى في العالم" .. برونو فيرنانديش يكشف كلمات زوجته التي دفعته نحو رفض الانتقال للسعودية!

    تحدث برونو فيرنانديش، قائد فريق مانشستر يونايتد، عن الدور المحوري الذي لعبته زوجته في قراره برفض عرض مغري للانتقال إلى دوري روشن السعودي.

    وعلى الرغم من التكهنات المكثفة التي أحاطت بمستقبله، وإمكانية انتقاله للهلال، اختار صانع الألعاب البرتغالي البقاء في أولد ترافورد لمواصلة سعيه نحو الفوز بالألقاب وترك إرث مهني في أوروبا.

    خلال ظهوره في برنامج "ذا واين روني شو" على شبكة بي بي سي سبورت، أوضح لاعب خط الوسط أن قراره نابع من رغبته في تحقيق طموحاته الرياضية، وليس السعي وراء أعلى راتب ممكن.

    وأشار إلى أن مبادىء عائلته تتوافق مع قيمه الشخصية، حيث تضع النجاح المهني وسعادة أطفالهم في مقدمة أولوياتها، قبل الثروة الطائلة.

    وخلال حديثه عن الدوافع وراء تغيير موقفه والمحادثات التي أجراها مع زوجته، قال فيرنانديش: "بقيت لأنني اعتقدت أنني ما زلت أملك شيئاً يمكنني تقديمه للنادي. ومن الواضح أن العرض السعودي كان مغرياً من الناحية المالية للغاية. والشيء الجيد في عائلتي هو أن زوجتي واقعية مثلي تماماً. نحن ندرك جيدًا أننا لا نريد أن نكون الأغنى في العالم. نريد فقط أن نكون من حققوا أحلامهم ويعيشوا حياة جيدة مع أطفالهم ويحاولوا تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح."

  • هجوم على "الإعلام الهلالي"

    فيديو | إعلام الهلال "يجهل تاريخه" وينتظر سقوط الأهلي والنصر لهذا السبب .. رد قوي على محاولات التقليل من دوري أبطال آسيا 2

    أبدى الإعلامي خالد البدر رأيه في الجدل المثار حول أهمية بطولة دوري أبطال آسيا 2، ومقارنتها بشكل مباشر مع مسابقة النخبة.

    وقال البدر إنه يرفض التقليل من أهمية دوري الأبطال 2، والتي صعد النصر إلى المباراة النهائية منها لمواجهة فريق جامبا أوساكا الياباني في شهر مايو المقبل.

    الإعلامي السعودي قال في تصريحاته عبر برنامج "زخم":"أولًا دعونا نبارك لنادي النصر بمناسبة استحقاقه التأهل إلى النهائي الآسيوي، بغض النظر عن البطولة أو تصنيفها أو اسمها، سواء دوري الأبطال 10 أو 2".

    وأضاف:"النصر لو اعتذر أو انسحب من البطولة، العقوبة ستتجه إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم وتؤثر على التصنيف وأشياء أخرى، ولكن الفريق تواجد بصفته كممثل للكرة السعودية".

    وتابع:"بالنسبة لوضع البطولة، يهمني تحقيق النصر لها، الفريق بدأها من المجموعات وصولًا بالنهائي الذي سيقام على ملعبه، ولا يهمني حملات التقليل منها، لأنه لو فشل الفريق في تحقيقها سيقولون إنه لم ينجح في الفوز بمسابقة ضعيفة، ولو توج بها سيكون الرد إنه من المنطقي حدوث ذلك بعد الأموال التي تم إنفاقها على الفريق".

    وفي سياق متصل قال البدر:"الإعلام الهلالي هو من عاش الصراع مع نفسه هذا الموسم، فريقه غير موجود في النخبة ولا آسيا 2، خرج مبكرًا وفقد فرصته في الفوز بالدوري، اليوم يراقب الأهلي والنصر".

    وأوضح:"الهلال ينظر للأهلي بسبب إمكانية فوزه بنسختين من النخبة وذهابه إلى كأس العالم للأندية، وكذلك يراقب النصر حتى يجد له عذرًا باعتبار فشل العالمي كانتصار وبطولة له في نهاية الموسم، لتشتيت الانتباه على إخفاقاته".

    وواصل حديثه:"مهمتك كإعلامي هي أن ترفع الوعي لدى الجمهور، لو نظرت إلى تاريخ الهلال ستجد 8 بطولات، 6 منها تعتبر مماثلة لدوري أبطال آسيا 2".

  • تحديثات بخصوص نظام النخبة

    مواجهات سعودية مبكرة في النخبة؟ الاتحاد الآسيوي يحسمها ويكشف مصير "سوبر النصر والأهلي"!

    كشف الصحفي بدر بالعبيد، عن بعض التفاصيل الخاصة بالنظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في نسختها القادمة 2026/2027.

    بالعبيد تواجد في برنامج "دورينا غير" مع الإعلامي السعودي خالد الشنيف، وتحدث عن إمكانية مواجهة الأندية السعودية لبعضها البعض في مرحلة الدوري.

    الصحفي المختص بالشؤون الآسيوية قال في تصريحات:"سيكون هناك بعض التحديثات في نظام بطولة الأندية الآسيوية، حتى الآن ننتظر التفاصيل الخاصة بآلية مواجهة الفرق ببعضها البعض".

    وأما عن عدم وجود فصل بين الأندية، ليلعب الـ32 فريقًا أمام بعضهم البعض منها الأندية السعودية:"لن يحدث ذلك، ستكون هناك طريقة محددة للذهاب إلى دور الـ16 سواء بشكل مباشر أو من الملحق".

    وتابع:"لجنة كرة القدم للمحترفين بالاتحاد الآسيوي، أقرت اليوم بأن هناك إجراء نهائي يجب أن تصادق عليه الأندية وترسلها للاتحادات المحلية حتى تعمل الآلية، في 29 أبريل الشيخ سلمان سيترأس اجتماع المكتب التنفيذي في كندا وسيعتمد هذه التحديثات".

  • هدف الهلال يقترب من الاحتراف

    الهلال حاول خطفه "مرتين"!.. النصر يتخذ قرارًا مفاجئًا في مستقبل جوهرته

    في مفاجأة من العيار الثقيل.. يخطط عملاق الرياض النصر لـ"احتراف" أحد أبرز مواهبه، في الملاعب الأوروبية؛ وذلك بعد تألُقه الكبير في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والتي تنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

    ويتألق النصر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، سواء على مستوى الفريق الأول، أو حتى كتيبة تحت 21 عامًا؛ التي تستعد لخوض منافسات ربع نهائي دوري جوّي للنخبة، بشكلٍ رسمي.

    كشفت صحيفة "الرياضية" مساء أمس الجمعة، عن تخطيط إدارة عملاق الرياض النصر، لـ"خروج" النجم الشاب عبدالرحمن سفياني؛ للاحتراف في الملاعب الأوروبية، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

    الصحيفة أشارت إلى أن البرتغالي سيماو كوتينيو، المدير الرياضي للنصر، ومواطنه خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي؛ يعتقدان أنه من الأفضل بالنسبة لسفياني، خوض تجربة احترافية لمدة موسم رياضي واحد على الأقل.

    وقبل الانتقال إلى النصر؛ كان عملاق الرياض الآخر الهلال، يرغب في التعاقد معه بأي شكل.

    وعاد الزعيم الهلالي مؤخرًا، في محاولة لخطف هذا الموهوب الذي يُلقب بـ"لامين يامال السعودية"؛ وذلك في أعقاب دخوله "الفترة الحرة" من عقده مع النصر.

    إلا أن سفياني فضل النصر على الهلال لـ"المرة الثانية"؛ حيث قام بتجديد عقده مع قلعة العالمي، حتى 30 يونيو 2029.

  • هدية الهلال للنصر ضمن صفقات ساهمت في تغيير الموسم

    في عالم كرة القدم.. أحيانًا تكون "الصدفة" خير من ألف ميعاد؛ بحيث تتم صفقات بشكلٍ مفاجئ وغير مُخطط لها، ولكنها تتحوّل إلى "العنصر الرئيس" في تألُق أنديتها فيما بعد.

    هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة أبدًا؛ فعالم الساحرة المستديرة مليئًا بمثل هذه الصفقات منذ القدم، وهو ما استمر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وهُناك "نماذج" عديدة عن هذه الصفقات، في الموسم الرياضي الحالي؛ ولكننا سنحاول أن نستعرض البعض منها فقط، والتي ظهر تأثيرها الفوري.

  • الهلال في دوري روشن

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الماضي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".