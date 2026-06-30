أخبار الهلال اليوم | كاسياس يشيد بنجم الزعيم .. ومحاولات سيموني إنزاجي لضم لاعبه السابق تفشل

رغم مكالمات إنزاجي .. أتشيربي يقترب من البقاء في إيطاليا بعد الرحيل عن إنتر!

الصفقة التي لم يتوقف سيموني إنزاجي عن المطالبة بها، هكذا الحال مع فرانشيسكو أتشيربي، قلب دفاع إنتر، الذي يعود باستمرار إلى المشهد، إذا ما جاء الحديث عن رغبة المدرب الإيطالي في تدعيم صفوف الهلال.

أتشيربي، أو كما يطلق عليه "محارب السرطان"، لم يعد فقط محل اهتمام إنزاجي، بل إن عرضًا مرتقبًا من أحد أندية الدوري الإيطالي، ينتظر أن يدفعه لاتخاذ القرار بشد الرحال عن قلعة النيراتزوري، في فترة الميركاتو الصيفي.

صاحب الـ38 عامًا، الذي عاد ليخطف الأضواء، في مواجهة برشلونة، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، قد تأكد رحيله عن إنتر، في ظل عدم التوجه نحو تجديد عقده الذي ينتهي هذا الصيف.

وكيله يعلنها رسميًا.. حقيقة "استغناء" الهلال عن كاليدو كوليبالي بعد مستواه الكارثي في كأس العالم

كشف فالي رمضاني، وكيل أعمال المدافع السنغالي المخضرم كاليدو كوليبالي، حقيقة "استغناء" عملاق الرياض الهلال عن اللاعب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

كوليبالي يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027؛ حيث كان قد انضم إلى الفريق صيف عام 2023، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

"أقل" من راتبه في ليفربول.. تفاصيل عرض الهلال للتعاقد مع محمد صلاح

لا يزال مجلس إدارة عملاق الرياض الهلال، يعمل على صفقة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

صلاح البالغ من العمر 34 سنة، أعلن الرحيل عن العملاق الإنجليزي ليفربول؛ وذلك بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، بشكلٍ رسمي.

حقيقة فسخ عقد كريم بنزيما مع الهلال.. وسيموني إنزاجي يرسم خطة الميركاتو بـ"صفقة كبيرة" في هذا المركز!

رسم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، خطوط عريضة لميركاتو الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

إنزاجي تولى القيادة الفنية للهلال، صيف عام 2025؛ ولكنه اكتفى بالتتويج ببطولة وحيدة فقط في موسمه الأول، وهي كأس خادم الحرمين الشريفين.