أخبار الهلال اليوم | سافيتش يستلم "الكرة الذهبية" في صربيا وكواليس جديدة عن إصابة الدوسري

"والدي عارض انتقالي للسعودية وسيموني إنزاجي اتصل بي".. محترف نيوم يكشف عن "شرط" جعله يرفض الهلال

كشف النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي، مدافع فريق نيوم الأول لكرة القدم، عن كواليس مهمة في انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

زيزي البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى نيوم في صيف عام 2025؛ قادمًا من صفوف نادي نانت الفرنسي، الذي مثّل جميع فئاته السنية.

وفي هذا السياق.. أكد النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي، مدافع فريق نيوم الأول لكرة القدم، أن والده كان رافضًا لفكرة انتقاله إلى الملاعب السعودية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وعن ذلك يقول زيزي في تصريحات لـ"فوت ميركاتو": "والدي رأى أن مغادرتي الملاعب الأوروبية في سن الـ20، والذهاب إلى المملكة العربية السعودية؛ أمرًا غير جيد".

وشدد المدافع الفرنسي على أنه كان مقتنعًا بهذه الخطوة؛ خاصة أنه لن يستمر طوال مسيرته الكروية، في الملاعب السعودية.

وأشار زيزي إلى أنه إذا أكمل عقده مع نيوم بالكامل، والذي يمتد حتى 30 يونيو 2030؛ سيبلغ وقتها 25 سنة تقريبًا، أي أنه سيكون في عمر مثالي للتألق في أوروبا.

وعلى جانب آخر.. فجّر النجم الفرنسي الشاب ناثان زيزي، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أنه كان قريبًا من الانتقال إلى عملاق الرياض الهلال، قبل الذهاب إلى نادي نيوم.

وأوضح زيزي أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، أجرى مكالمة معه؛ لإقناعه بالانضمام إلى الزعيم، في الميركاتو الصيفي الماضي.

وأضاف: "المشكلة أن إنزاجي أخبرني؛ بأن الهلال يشترط لعبي لقاء واحد في كل مباراتين، وذلك بسبب العدد المحدد للاعبين الأجانب".

واعترف ناثان زيزي أن هذا الشرط؛ جعله يفضل الانتقال إلى نادي نيوم، بدلًا من الانضمام إلى الهلال.