أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | غضب أزرق من عقوبة الأهلي .. ورد محمد الدعيع على جدل علي البليهي
أخبار الانتقالات
"لا يتناسب مع استراتيجيتنا" .. مسؤول برابطة الدوري السعودي يصدم محمد صلاح
يبدو أن الطريق لم يعدد ممهدًا كما كان من قبل أمام خطوة انتقال المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، إلى أحد أندية دوري روشن السعودي بنهاية الموسم الجاري، رغم أنه أصبح صفقة حرة.
نفي مفاوضات أتشيربي
أكد الصحفي الهلالي الموثوق سيف السيف أن مسؤولي الزعيم لم يدخلوا في مفاوضات مع فرانشيسكو أتشيربي؛ لاعب إنتر، نافيًا دخوله حسابات الزعيم.
وشدد السيف على أن كافة الأسماء المطروحة حاليًا على الساحة والتي يُزعم أن الهلال يفاوضات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن الحديث عن ميركاتو الفريق دائمًا ما يشدت خلال فترات التوقف الدولي دون تحري الدقة.
حقيقة العودة لملعب مشترك بالتعاون مع النصر .. وتعديل مواعيد عدد من المباريات
بعد المملكة ارينا والأول بارك: حقيقة رحيل الهلال إلى "جامعة الإمام" .. وتأكيد نصراوي على "أيقونة" محمد بن سلمان!
عودة الهلال والنصر إلى "ملعب مشترك"؟ هكذا دار الحديث حول ما ينتظر قطبي العاصمة في مرحلة ما بعد ملعبي المملكة أرينا والأول بارك.
في نوفمبر 2020، نال نادي النصر حقوق استضافة مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود، الذي يرتبط بعقد استثمار مع شركة الوسائل، لمدة عشر سنوات، منذ عام 2017، وتم إطلاق اسم "مرسول بارك" على معقل العالمي، قبل أن يتحول إلى "الأول بارك" في إبريل 2023.
وفي سبتمبر 2023، أعلن نادي الهلال عن التوصل لاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه، للفوز بحقوق استضافة ملعب "بوليفارد هول" لمباريات الزعيم، مع تحويل اسمه إلى "المملكة ارينا"، حيث بات الملعب الرسمي لاحتضان مباريات الفريق محليًا وآسيويًا.
"تطبيقًا للعدالة": الرابطة تسعد الهلال والأهلي والاتحاد بقرار رسمي .. وطلب نصراوي طارئ بعد أزمة الصليبي!
قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الاستجابة لطلبات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة "الأهلي، الهلال، الاتحاد"، وكذلك النصر، الذي يخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2، فضلًا عن تطبيق مبدأ العدالة، فيما يتعلق أيضًا بتواجد الشباب في دوري أبطال الخليج.
غضب هلالي من عقوبة الأهلي .. ورد الدعيع على جدل البليهي
"متأكدون أنهم خمس علب؟".. رسالة تشكيك وراء عقوبة الانضباط ضد جماهير الأهلي بعد كلاسيكو الهلال!
في آخر ليالي شهر رمضان المبارك، ومن قلب ملعب الإنماء، تعرضت جماهير الأهلي، لصدمة كبرى، عندما فشل الفريق الأول لكرة القدم، في تجاوز عقبة الهلال، لتتوقف رحلته في كأس خادم الحرمين الشريفين، عند "محطة" نصف النهائي.
وبالعودة إلى تلك الليلة، فإن جماهير الأهلي ارتكبت "مخالفة" أثارت جدلًا كبيرًا، بإلقاء عبوات المياه على لاعبي الهلال، لتقرر لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض عقوبة على الراقي إزاء تلك الواقعة.
"أنا حارس القرن": الدعيع يخرج عن صمته .. ويرد على الاتهامات وراء تصريح استبعاد البليهي من الأخضر!
لم يمرّ تصريح محمد الدعيع، أسطورة الهلال والمنتخب السعودي، بشأن استبعاد المدافع علي البليهي من قائمة الأخضر، مرور الكرام، بل أن استفسار بسيط كان كافيًا لإثارة جدل كبير، وتجدد الاتهامات بـ"مجاملة" الزعيم.
ميتروفيتش يتحدث عن نقطة ضعف السعودية .. ترشيح إنزاجي لتدريب المنتخب السعودي
نغمة رينارد: ميتروفيتش يستغل خبرته في الهلال .. ويكشف "ثغرة" المنتخب السعودي قبل ودية صربيا!
بناءً على خبرته السابقة مع الهلال، لم يكن هناك أنسب من أليكساندر ميتروفيتش، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الودية بين السعودية وصربيا، من أجل الحديث عن الأخضر، فيما تحدث "ميترو جول" بنبرة واثقة بأن منتخب بلاده قادر على تحقيق الفوز في ودية الثلاثاء.
لن تكون مجرد "ودية" للأخضر، بل اختبار صعب في انتظار المدير الفني هيرفي رينارد، رغم أن المنتخب الصربي لن يشارك في نهائيات كأس العالم 2026، إلا أن المدرب الفرنسي قد يجد نفسه خارج مقاعد بدلاء الصقور إذا ما تعثر مجددًا ولم يقدم المستوى المأمول أمام الصرب في بلجراد.
خليفة رينارد؟ يايسله يظهر في الصورة .. نقطة لصالح إنزاجي وضربة جديدة للمنتخب السعودي!
"أحضروا بديله حالًا"، ذلك هو الشعار الذي بات على ألسنة الجماهير والإعلاميين في الوقت الحالي، تجاه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، الذي بات يعيش أصعب لحظاته، في ظل المطالبات بإقالته قبل مشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026.
تحدثنا عن ذلك الملف، في مقال بعنوان "سيموني إنزاجي ينافس "الأفضل إعلاميًا" لكن كابوس قبل 20 عامًا يلاحق جورج جيسوس .. المرشحون لخلافة هيرفي رينارد في المنتخب السعودي بين القبول والرفض"، إلا أن هناك أسماء جديدة ظهرت في ساحة الترشيحات الإعلامية لتولي دفة الأخضر بدلًا من المدرب الفرنسي، الذي بات مصيره على المحك، بانتظار مواجهة صربيا الودية.