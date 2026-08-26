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أحمد فرهود

أخبار الهلال اليوم | "التفاصيل المالية" في صفقة جابرييل مارتينيلي.. مفاجآت كريم بنزيما والهجوم على زوجة أولي واتكينز

الهلال
كريم بنزيما
جابرييل مارتينيلي
أولي واتكينز
آرسنال
أستون فيلا
الاتحاد
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق السادس والعشرين من أغسطس 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

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  • "غياب" كريم بنزيما عن مباراة الهلال والخليج

    غاب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن تدريبات عملاق الرياض الهلال، مساء اليوم الأربعاء؛ وذلك قبل يومين من مواجهة نادي الخليج، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    ووفقًا للصحفي الرياضي أحمد العجلان؛ تواجد بنزيما في غرفة "العلاج" مساء اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

    وأعلن العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، استبعاد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، المهاجم الفرنسي المخضرم من حساباته ضد الخليج.

    وأشار الصحفي الرياضي إلى أن إنزاجي، سيعتمد على المهاجم الفرنسي الشاب محمد قادر ميتي ضد الخليج؛ وذلك بدلًا من كريم بنزيما، الذي خرج من حساباته

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  • كشف الصحفي الرياضي بن جاكوبس عن "التفاصيل المالية"، في صفقة انتقال النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي إلى عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وتشير التقارير إلى اقتراب الهلال، من التعاقد مع مارتينيلي، جناح نادي آرسنال الإنجليزي؛ في انتظار حسم التفاصيل النهائية للصفقة، ومن ثم الإعلان عنها رسميًا.

    جاكوبس أوضح عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن صفقة النجم البرازيلي البالغ من العمر 25 سنة؛ ستُكلف خزينة عملاق الرياض مبلغًا ماليًا يُقدر بـ66 مليون يورو، تقريبًا.

    أما بالنسبة للاعب نفسه؛ أكد الصحفي الرياضي أن الزعيم الهلالي، سيمنحه "راتبًا سنويًا" يُقدر بـ20 مليون يورو.

    واختتم بن جاكوبس خبره؛ بالقول: "الهلال ينتظر الحصول على (الضوء الأخضر) من جابرييل مارتينيلي، من أجل حسم الصفقة".

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