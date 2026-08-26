أخبار الهلال اليوم | "التفاصيل المالية" في صفقة جابرييل مارتينيلي.. مفاجآت كريم بنزيما والهجوم على زوجة أولي واتكينز

غاب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن تدريبات عملاق الرياض الهلال، مساء اليوم الأربعاء؛ وذلك قبل يومين من مواجهة نادي الخليج، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ووفقًا للصحفي الرياضي أحمد العجلان؛ تواجد بنزيما في غرفة "العلاج" مساء اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأعلن العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، استبعاد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، المهاجم الفرنسي المخضرم من حساباته ضد الخليج.

وأشار الصحفي الرياضي إلى أن إنزاجي، سيعتمد على المهاجم الفرنسي الشاب محمد قادر ميتي ضد الخليج؛ وذلك بدلًا من كريم بنزيما، الذي خرج من حساباته