أخبار الهلال اليوم | مستقبل سيموني إنزاجي مهدد .. وكاليدو كوليبالي يلوم سالم الدوسري ويؤكد: اللاعبون السعوديون لا يتحدثون وهذا يضر الفريق!

روبن نيفيش يرد الجميل في ليلة "ليست ديجافو" .. جهود الغرافة الاستفزازية تضيع ونظام الدوري السعودي يحرم الهلال من جوهرة

في وقت وقعت به غالبية الأندية السعودية في فخ الإجهاد والبدايات بالجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، أفلت الهلال وخرج بثلاث نقاط أولى خلال مواجهة الغرافة.

الزعيم استضاف الفهود يوم الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا، في مباراة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.

عين على الحكم | تصرف مشين من سامرفيل وإسماعيل بن ناصر .. شكوك ضربة جزاء وطردان يشعلون قمة الهلال والغرافة وسط اشتباكات اللاعبين

شهدت النصف ساعة الأولى من مواجهة الهلال السعودي والغرافة القطري أحداثًا ساخنةً، على خلفية اشتباكات نشبت بين لاعبي الفريقين، تسببت في إشهار الحكم الإماراتي عمر آل علي للكروت الحمراء.







