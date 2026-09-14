أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | سيموني إنزاجي يعلن الشكوك حول نجمه قبل مواجهة الغرافة .. وكوليبالي عن الانتقادات: راضٍ عما أقدمه
تبعات أزمة روبن نيفيش
"دوري جورجينا" ومعاقبة روبن نيفيش .. رد غاضب من وليد الفراج على التشكيك في الهلال بعد واقعة جماهير التعاون!
أشعلت حملة السخرية من البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، بترديد اسم زميله الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول، في مباراة التعاون، جدلًا عالميًا، في الوقت الذي تم الإعلان فيه رسميًا عن اتخاذ إجراءات نظامية، حيال فئة الجماهير التي تسببت في تلك الواقعة.
ورغم أن الساعات الماضية قد شهدت بيانات رسمية، من قِبل اتحاد الكرة والرابطة، وناديي الهلال والتعاون، للتعليق على الواقعة، والتعهد باتخاذ خطوات قانونية، إلا أن هناك اتجاهًا جديدًا ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى تعجبه من سرعة اتخاذ خطوة نظامية، بداعي التغاضي عن وقائع أخرى أثارت الجدل في الملاعب السعودية.
بعد استفزاز روبن نيفيش بجوتا: الهلال يعلن التحرك رسميًا .. والتعاون: تصرفات فردية!
لا تزال تبعيات واقعة استفزاز جماهير التعاون، لنجم الهلال، روبن نيفيش، تلقي بظلالها على الأوساط الكروية، حيث قرر الناديان إصدار بيان رسمي، للتعليق على الحدث الذي لاقى صدًا عالميًا، في المباراة التي شهدت انتصارًا عريضًا للزعيم بنتيجة (6-0)، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
أخبار المصابين
سالم الدوسري يقترب من العودة
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن سالم الدوسري؛ قائد الهلال، وصل لمراحل متقدمة من التأهل البدني، إذ بدأ ملامسة الكرة في تمرين انفرادي، أمس الأحد.
ويؤكد الوضع الحالي أن التورنيدو يسير بشكل جيد في طريق العودة للملاعب، فيما سيشهد أكتوبر المقبل عودته التدريجية للتدريبات الجماعية.
جدير بالذكر أن الدوسري كان قد أجرى جراحة في وتر الركبة في يوليو الماضي، تبعده عن الملاعب حتى وقتنا هذا.
موقف روبن نيفيش من مواجهة الغرافة
تأكدت جاهزية لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش للمشاركة في مواجهة الهلال والغرافة، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
البرتغالي كان قد تعرض لكدمة خفيفة خلال مواجهة التعاون الأخيرة، دعت لاستبداله، لكنه شارك بالأمس في التدريبات الاستشفائية والاسترجاعية بصورة طبيعية، ليؤكد جاهزيته.
مؤتمر الغرافة لمواجهة الهلال
بيدرو مارتينيز: لسنا خائفين من الهلال
عقد بيدرو مارتينيز؛ المدير الفني للغرافة، اليوم الإثنين، المؤتمر الصحفي لمواجهة الهلال، المقرر لها غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
وقال مدرب الفريق القطري: "ستكون مواجهة صعبة، نحن لا نمر بأفضل فتراتنا، والهلال يعد أحد أقوى فرق البطولة، لكنني متأكد من أننا سنقدم أفضل ما لدينا، خاصةً وأننا نملك الإمكانات التي تؤهلنا للمنافسة".
وأضاف: "تفوق الفرق السعودية على القطرية؟، هذا طبيعي بالنظر للإمكانات المتوفرة للفرق السعودية، لكننا نملك الإمكانات التي تساعدنا على مواجهة الهلال كذلك، لسنا خائفين، فكل السيناريوهات واردة في كرة القدم وبإمكاننا المنافسة".
مارتينيز اختتم: "هدفنا تقديم مباراة كبيرة، وإذا قدم لاعبونا إمكاناتهم الحقيقية .. سنقدم أداءً مميزًا، متأكد من أننا سننافس الهلال رغم عدم جاهزية البعض البدنية".
آدم وناس: نحترم الهلال لكننا واثقين من أنفسنا
أشاد آدم وناس؛ لاعب الغرافة، بمستوى الهلال في دوري روشن السعودي، لكنه في الوقت نفسه، أعرب عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز.
وقال وناس في المؤتمر الصحفي: "أمامنا مباراة قوية ضد فريق قوي، الهلال لديه لاعبين من طراز عالٍ، لكن الغرافة لديه كذلك لاعبين رائعين. نحن نحترم الهلال وفي الوقت ذااته واثقون من أنفسنا وإمكاناتنا".
وأضاف: "نحن فريق متجانس، وعلينا اللعب بأسلوبنا، مع استغلال الفرص التي ستتاح لنا".
مؤتمر الهلال لمواجهة الغرافة
إنزاجي يعلن الشكوك حول واتكينز قبل مواجهة الغرافة
قدم الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، آخر التحديثات بشأن فريقه قبل مواجهة الغرافة.
وأكد إنزاجي جاهزية الثنائي جابرييل مارتينيلي وكريسينسيو سامرفيل للمشاركة في المباراة، فيما تحوم الشكوك حول المهاجم أولي واتكينز، في ظل معاناته من بعض الآلام خلال مران الأمس.
وعن المباراة، قال الإيطالي: "دوري الأبطال بطولة كبيرة ونسعى للتحضير لها بصورة مناسبة. من الحظ أن أول مباراة لنا أمام الغرافة، فهو الفريق الذي نعرفه جيدًا منذ العام الماضي، فلم يغير مدربه ولا لاعبيه".
وأضاف: "خضنا مباراة قبل 48 ساعة أمام التعاون والآن نستعد للغرافة، لاعبونا معتادون على مثل هذا الضغط، فرغم خوض ثلاث مباريات متتالية في وقت قصير إلا أننا نحتل الصدارة في دوري روشن، مع كوننا أفضل فريق دفاعيًا وهجوميًا، وسنحاول المواصلة في آسيا".
كوليبالي: راضٍ عما أقدمه مع الهلال
وفي نفس المؤتمر الصحفي، رد المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي على الانتقادات التي يتعرض لها منذ كأس العالم 2026 في ظل تراجع مستواه بشكل ملحوظ.
وعلق السنغالي: "مررت بفترة صعبة في كأس العالم، لكنني حاليًا راضٍ عما أقدمه في الموسم الجاري، وإن كان بإمكاني تقديم المزيد حتى أسترجع مستواي المعهود".
الغرافة يضم بن ناصر قبل مواجهة الهلال
أعلن نادي الغرافة تعاقده مع الجزائري إسماعيل بن ناصر في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ميلان بنهاية الموسم الجاري.
تلك الصفقة تأتي قبل ساعات من مواجهة الهلال في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
تفاصيل مواجهة الغرافة
ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت
يستضيف نادي الهلال نظيره الغرافة على ملعب "المملكة أرينا" ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.
الهلال يبحث عن حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2021 وسوف يستغل استهلال البطولة على أرضه لتقديم أفضل ما لديه.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا