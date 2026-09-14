أخبار الهلال اليوم | سيموني إنزاجي يعلن الشكوك حول نجمه قبل مواجهة الغرافة .. وكوليبالي عن الانتقادات: راضٍ عما أقدمه

"دوري جورجينا" ومعاقبة روبن نيفيش .. رد غاضب من وليد الفراج على التشكيك في الهلال بعد واقعة جماهير التعاون!

أشعلت حملة السخرية من البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، بترديد اسم زميله الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول، في مباراة التعاون، جدلًا عالميًا، في الوقت الذي تم الإعلان فيه رسميًا عن اتخاذ إجراءات نظامية، حيال فئة الجماهير التي تسببت في تلك الواقعة.

ورغم أن الساعات الماضية قد شهدت بيانات رسمية، من قِبل اتحاد الكرة والرابطة، وناديي الهلال والتعاون، للتعليق على الواقعة، والتعهد باتخاذ خطوات قانونية، إلا أن هناك اتجاهًا جديدًا ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى تعجبه من سرعة اتخاذ خطوة نظامية، بداعي التغاضي عن وقائع أخرى أثارت الجدل في الملاعب السعودية.

بعد استفزاز روبن نيفيش بجوتا: الهلال يعلن التحرك رسميًا .. والتعاون: تصرفات فردية!

لا تزال تبعيات واقعة استفزاز جماهير التعاون، لنجم الهلال، روبن نيفيش، تلقي بظلالها على الأوساط الكروية، حيث قرر الناديان إصدار بيان رسمي، للتعليق على الحدث الذي لاقى صدًا عالميًا، في المباراة التي شهدت انتصارًا عريضًا للزعيم بنتيجة (6-0)، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.







