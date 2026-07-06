أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | التمهيد لرحيل سالم الدوسري .. وراتب سيموني إنزاجي يثير الجدل
تأثير قضية بالوجون .. والتمهيد لرحيل الدوسري
قضية بالوجون تلقي بظلالها على دوري روشن .. "السعودية الوحيدة التي لم تندهش والهلال دفع ثمن قرار مشابه من قبل"
بينما يضرب العالم كفًا على كف بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون في كأس العالم 2026، هناك صراع آخر دائر في السعودية بشأن ما عاناه الأندية من مثل تلك القرارات في دوري روشن.
"برتغالي يخرج سالم الدوسري من الهلال"!.. الوليد بن طلال يجهز لصفقة عالمية في الصيف الحالي
كثف مجلس إدارة نادي الهلال من تحركاته، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقوده المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.
وعانى الهلال مع إنزاجي، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ حيث اكتفى بتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع خسارة جميع البطولات الأخرى.
راتب إنزاجي يثير الجدل
تسبب راتب الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، في بعض الجدل مقارنة بما سيتقاضاه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو؛ المدير الفني الجديد للنصر.
وبحسب الصحفي الرياضي خالد الشعلان فإن راتب الإيطالي مع الزعيم 2 مليون يورو شهريًا (26 مليون يورو سنويًا)، مقابل 375 ألف يورو شهريًا (4.5 مليون يورو سنويًا) للأسترالي مع العالمي، ما يعني أن الأخير يتقاضى أقل من ربع راتب الأول.
فرانسيس مديرًا فنيًا للهلال .. وإدارة رياضية متخصصة
أعلن نادي الهلال تعزيز منظومة كرة القدم بالنادي، من خلال التعاقد مع إدارة رياضية متخصصة تضم عددًا من الكفاءات والخبرات المتخصصة في مختلف المجالات، ويأتي ذلك ضمن الخطط التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة العمل الرياضي، وتطوير العمليات الرياضية، وتعزيز التكامل بين الإدارات المختلفة، ودعم العمل الإداري بما يسهم في تحقيق مستهدفات النادي ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية والدولية.
وتقرر تعيين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديرًا فنيًا لكرة القدم في الهلال، عد مسيرة تدرّج خلالها لاعبًا في نادي "بورنموث" الإنجليزي لمدة 15 عامًا، قبل أن يتولى عددًا من المهام الرياضية التقنية، ثم تولى قيادة الاستراتيجيات الرياضية وخطط الاستقطاب والتطوير في ذات النادي، وأسهم في رحلة تحول النادي في بيئة تنافسية عالية وسريعة النمو.
وتضم الإدارة الرياضية الجديدة التي أنهت إدارة النادي التعاقد معها عددًا من المسميات الإدارية يأتي أبرزها "مدير الاستقطاب"، و"مدير الكشافة"، و"كشاف فني أول"، و"مدير العمليات"؛ حيث سيتولون تنفيذ الاستراتيجية الرياضية للنادي والإشراف على عدد من الملفات الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الرياضي بمنظور تكاملي، وذلك ضمن مشروع تطوير منظومة كرة القدم بالنادي، الذي سيتم استكمال مراحله وفق الخطة المعتمدة، والإعلان عن مستجداته في حينه.
4 وديات خلال معسكر النمسا
حدد الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، خطة معسكر إعداد الفريق الخارجي في النمسا، والذي سيبدأ في 15 من يوليو الجاري.
وتقرر أن يخوض الزعيم أربع وديات أمام شتورم جراتس النمساوي، صن داونز الجنوب أفريقي، مولودية الجزائر والأهلي القطري أيام 19، 24، 29 من يوليو الجاري والثالث من أغسطس المقبل، على الترتيب.
القحطاني ينتقل إلى القادسية
أعلن الهلال موافقته على رحيل محمد القحطاني إلى نادي القادسية بشكل رسمي خلال الصيف الجاري، بعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى التعاون.
وساهم القحطاني من خلال مشاركته مع فريق الهلال الأول في تحقيق 9 بطولات؛ تضمّنت الدوري السعودي مرتين، كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات، كأس السوبر السعودي مرتين، دوري أبطال آسيا مرة، وبطولة "موسم الرياض"، بالإضافة إلى مشاركته في نسخة واحدة من كأس العالم للأندية.
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