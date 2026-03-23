أخبار الهلال اليوم | مزاعم مؤامرة هلالية ضد سالم الدوسري .. وإصابة زميله في معسكر المنتخب السعودي
التشكيك في سالم يعود
"سلمان الفرج السبب وهناك محاولة لتطفيشه" .. إصابة سالم الدوسري في معسكر المنتخب السعودي تعيد الجدل للمشهد
"السيناريو المكرر عاد" .. عبارة تتردد منذ الأمس مع إعلان مغادرة سالم الدوسري؛ قائد الهلال، لمعسكر المنتخب السعودي الحالي على إثر معاناته من الإصابة، وسط تشكيك كبير في إصابات التورنيدو المتكررة في معسكرات الأخضر بالسنوات الأخيرة.
هذا التشكيك يأتي رغم خضوع الدوسري لفحص على يد الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، الذي أيد التقرير القادم من نظيره في الهلال، لكن "نظرية المؤامرة" تفرض نفسها بقوة على الوسط الرياضي حاليًا.
بعد صورة في المستشفى .. سالم الدوسري يغادر معسكر المنتخب السعودي رسميًا
قرر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، رسميًا يوم الأحد، استبعاد سالم الدوسري؛ قائد وجناح أيسر الأخضر، من معسكر الفريق بالتوقف الدولي الحالي لشهر مارس.
الهلال الأسوأ اقتصاديًا
"العقلية القديمة" تمنح النصر لقب "الأفضل بلا فائدة" .. والهلال "الأسوأ اقتصاديًا" لكن لن يقدر أحد على محاسبته!
إن سألت عن "أنجح نادٍ في دوري روشن السعودي في السنوات الأخيرة"، الغالبية، إن لم يكن الجميع سيرد عليك: "بلا شك الهلال"، حتى جماهير الأندية المنافسة، لن تختلف إجابتها عن ذلك .. ليس على مستوى البطولات فقط، بل سيقولون "إداريًا واقتصاديًا كذلك".
وإن بحثت عن أكثر نادٍ يحاول الكثيرون التقليل منه ومن مسؤوليه مهما حقق، فسيتصدر النصر المشهد، خاصةً وأنه النادي الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومع ذلك لم يفلح في التتويج بأي بطولة رسمية تحت قيادته على مدار ثلاثة مواسم.
لكن إن أردت الاستناد إلى أرقام واضحة، فهنا الحقيقة ستكون صادمة كثيرًا لك، وكأن الهلال رفع هنا شعار المثل المصري الشهير "الصيت ولا الغنى"، حيث اكتسب سمعة طيبة "اقتصاديًا"، وهو في الحقيقة بعيد عنها!
إصابة حسان تمبكتي
بعد إعلان مغادرة سالم الدوسري للمعسكر بداعي الإصابة، أعلن المنتخب السعودي معاناة مدافع الهلال حسان تمبكتي من آلام في عضلة الفخذ.
وغاب تمبكتي عن مران الأخضر بالأمس، لإجراء أشعة رنين مغناطيسي في أحد مستشفيات جدة، للوقوف على حالته.
ناصر الدوسري يدخل المرحلة الأخيرة من العلاج
أكدت صحيفة "الرياضية" أن لاعب وسط الهلال ناصر الدوسري قد دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي، بعد معاناته مؤخرًا من إصابة في أصبع القدم.
ومن المقرر أن ينتظم الدوسري في المران الجماعي للزعيم عند عودة التدريبات بنهاية الأسبوع الجاري، استعدادًا لمواجهة التعاون، في الرابع من أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.