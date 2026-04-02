أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | بينتو يصف نجم الزعيم السابق بـ"الوحش" وحسم مصير الدوسري من مواجهة التعاون
موقف الدوسري من مواجهة التعاون
كشف الإعلامي السعودي عبد الله الحنيان، عن موقف سالم الدوسري نجم الهلال، من المشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام التعاون في دوري روشن السعودي، بعد استبعاده من معسكر المنتخب للتوقف الدولي.
وقال الحنيان عبر برنامج "العربية إف إم":"حسان تمبكتي ومتعب الحربي اقتربا كثيرًا من العودة للمشاركة في المباراة القادمة، ولكن باقي اللاعبين غير جاهزين ومنهم سالم الدوسري".
أضاف:"أغلب المصابين حاليًا في المرحلة الأخيرة من التعافي، الفرق التي لديها لاعبين دوليين تعاني بشكل كبير في مثل هذه الفترات".
ويأتي ذلك بعدما قال الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن متعب العربي وحسان تمبكتي، شاركا في الجزء الأول من تدريب الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة التعاون.
بينتو يصف ميتروفيتش بالوحش
قام الحارس البرازيلي بينتو، بتوجيه بعض كلمات الإشادة بألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السابق، والذي يلعب حاليًا مع نادي الريان القطري.
وقال حارس النصر في فيديو خلال تواجده مع معسكر المنتخب البرازيلي بالتوقف الدولي الأخير:"الهلال كان لديهم ميتروفيتش، اعتاد على تسجيل الأهداف بالرأس مثل الوحش يا صديقي".
حقيقة محاولات خطف إنزاجي
وسط ترشيحه لقيادة المنتخب السعودي .. الاتحاد الإيطالي يكشف رسميًا حقيقة محاولات خطف سيموني إنزاجي من الهلال
كثر الجدل حول الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، خلال الأيام الماضية، خاصةً فيما يتعلق بمستقبله ومحاولات عدة منتخبات للتعاقد معه قبل كأس العالم 2026.
صاحب الـ49 عامًا مرتبط بعقد مع الهلال يمتد لنهاية الموسم المقبل 2026-2027، بعدما تم التعاقد معه في يونيو الماضي.
لكن عدد من الإعلاميين السعوديين يرشحونه حاليًا لتولي المسؤولية الفنية للصقور الخضر في كأس العالم 2026، بدلًا من الفرنسي هيرفي رينارد، على إثر تراجع نتائج المنتخب الوطني وأدائه.
على جانب آخر، زعمت بعض التقارير الصحفية كذلك خلال الساعات القليلة الماضية، دخول إنزاجي في حسابات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعد فشل الأزوري في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثالثة على التوالي.
المنتخب الإيطالي فشل بالأمس في حسم نهائي الملحق المؤهل لنهائيات المونديال لصالحه، إذ تلقى الهزيمة أمام منتخب البوسنة والهرسك في ركلات الترجيح.
من جانبه، تواصل "الميدان" القسم الرياضي التابع لصحيفة "اليوم"، مع جابرييل جرافينا؛ رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لمعرفة حقيقة التفاوض مع إنزاجي خلافة جينارو جاتوزو؛ المدير الفني للأزوري.
جرافينا نفى نهائيًا دخوله في مفاوضات مع سيموني إنزاجي، قائلًا: "كلها أخبار كاذبة، وما يتردد في هذا الشأن غير صحيح نهائيًا".
هل ينتقل صلاح إلى السعودية؟
"تسجيل ابنته في مدرسة جدة وتسويق البرامج له مرحلة لن تعود" .. رفض سعودي جديد لانضمام محمد صلاح لدوري روشن
بعدما أصبح لاعبًا حرًا لم يعد المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، مرغوبًا به بدوري روشن السعودي .. هذا هو الرأي الذي ينضم له فرد جديد كل يوم في الوسط الرياضي!
الأسبوع الماضي، فاجأ محمد صلاح الجميع بنشر فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، يودع به جماهير ليفربول، معلنًا رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.
أحد المنضمين لمعارضي تعاقد دوري روشن السعودي مع النجم المصري هو الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، الذي كتب مقالًا بعنوان صلاح للأهلي المصري!"، عبر صحيفة "عكاظ".
ضمن مقاله كتب الشمراني: " محمد صلاح الذي نحبه كما يحبه الجمهور المصري كان إلى قبل عامين هدفا، إلا أن ذلك الهدف لم يتحقق لسبب أو لآخر، ولا أعتقد أن الرغبة ما زالت قائمة بنفس ما كانت عليه قبل عامين. اليوم صلاح كما هو أي لاعب يريد اللعب في الدوري السعودي، وهذا أمر طيب ويدل دلالة أكيدة على أن دورينا مطمع لكل النجوم".
وأضاف: " قد تسمع عزيزي المتابع أن كل الأندية فاوضت صلاح ومنحته عروضا فلكية، لكن الحقيقة لا يملكها إلا القائمون على المشروع. فوضى طائرة صلاح دخلت الأجواء السعودية، وسخرية سجل ابنته في مدرسة في جدة لن تتكرر وتسويق بعض البرامج العربية مرحلة ولن تعود".
الإعلامي الرياضي السعودي اختتم مقالته: " شخصياً أحترم صلاح وأفاخر بصلاح وعاشق قديم لليفربول وما زلت... ورغم ذلك لست متحمسا لانضمام صلاح لأي نادٍ سعودي ليس تقليلاً منه ولكن عشقاً للأهلي المصري، أتمنى أن يتوج مسيرته في هذا النادي العظيم الذي سيعيد من خلاله صلاح الحياة للدوري المصري، وأتمنى ألا يؤخذ كلامي على غير محمله".
دفاع عن أسلوب إنزاجي
"سرعة الهلال 200 وأنت شغلتك التعقيب عليّ" .. جدل إعلامي حول مظلومية النصر ودفاع عن إنزاجي "غير الممتع"!
ها قد عاد الحديث عن المنافسة على لقب دوري روشن من جديد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، الذي لم تحمل البشرى السعيدة للمنتخب السعودي، وجلبت الانتقادات العارمة تجاه المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قدم صورة باهتة للأخضر، قبل نهائيات كأس العالم 2026.
سباق الدوري يعود مجددًا، الجمعة، مع انطلاق منافسات الجولة السابعة والعشرين، حيث يعود الحديث عن حظوظ النصر والهلال والأهلي في المنافسة على اللقب، قبل ثماني جولات من نهاية موسم 2025-2026.
ذكر الناقد الرياضي إبراهيم العنقري، بأن الهلال بإمكانه السير على سرعة "200"، ولكن المدير الفني سيموني إنزاجي يمشي بسرعة 120.
وأوضح "هناك لاعبون يمتلكون نزعة هجومية عالية جدًا مثل (روبن) نيفيش، تعيده إلى الدفاع، وتفرغ الوسط، فيصبح شكل سافيتش وكنو ليس جيدًا، لا يجب أن يُمنح الوسط للخصم ويقوي دفاعه".
وعلّق محمد الشيخ على ما ذكره العنقري "سرعة 200 قد تعرضني لحادث، ولكن سرعة 120 تبقيك منافسًا على كل البطولات، يمكنك أن تراهن بفريق إنزاجي ولو في بطولة عالم، ولكن بطريقة جيسوس، والضغط العالي مع النصر، لا أعتقد، (عطني البطولة ولا تمتعني)!".
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 26 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".