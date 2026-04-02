أخبار الهلال اليوم | بينتو يصف نجم الزعيم السابق بـ"الوحش" وحسم مصير الدوسري من مواجهة التعاون

كشف الإعلامي السعودي عبد الله الحنيان، عن موقف سالم الدوسري نجم الهلال، من المشاركة في مباراة الفريق القادمة أمام التعاون في دوري روشن السعودي، بعد استبعاده من معسكر المنتخب للتوقف الدولي.

وقال الحنيان عبر برنامج "العربية إف إم":"حسان تمبكتي ومتعب الحربي اقتربا كثيرًا من العودة للمشاركة في المباراة القادمة، ولكن باقي اللاعبين غير جاهزين ومنهم سالم الدوسري".

أضاف:"أغلب المصابين حاليًا في المرحلة الأخيرة من التعافي، الفرق التي لديها لاعبين دوليين تعاني بشكل كبير في مثل هذه الفترات".

ويأتي ذلك بعدما قال الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن متعب العربي وحسان تمبكتي، شاركا في الجزء الأول من تدريب الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة التعاون.








