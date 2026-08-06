أخبار الهلال اليوم | صفقة ندياي تدفع نونيز لـ"مركز صادم" مع إنزاجي وحارس الزعيم السابق ينتقل إلى بلجيكا!

يعتبر ملف المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، أحد أهم القضايا المعقدة في ميركاتو الهلال حتى الآن، بسبب الجدل المستمر حول إمكانية رحيله أو استمراره مع الفريق.

العديد من الصحف التركية، أكدت أن طرابزون سبور اتفق على ضم اللاعب لموسم واحد على سبيل الإعارة، لمجاورة زميله السابق محمد صلاح بفريقه الجديد.

ولكن صحيفة "الشرق الأوسط" قال إن تعثر المفاوضات مع ندياي، دفع المدرب سيموني إنزاجي لتأجيل فكرة رحيل داروين، خاصة بعد تألقه في المعسكر الإعدادي للفريق.

وأشارت إلى أن إنزاجي لا يستبعد إمكانية الاعتماد على نونيز كجناح أيسر في الموسم الجديد، مع تواجد كريسينسيو سمرفيل على الجانب الأيمن وفي الهجوم كريم بنزيما.