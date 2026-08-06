أخبار الهلال اليوم | صفقة ندياي تدفع نونيز لـ"مركز صادم" مع إنزاجي وحارس الزعيم السابق ينتقل إلى بلجيكا!

بجملة واحدة .. الهلال ينسف طموحات عملاق إيطاليا في خطف ثيو هيرنانديز!
كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال السعودي اتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل ظهيره الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز، مغلقًا الباب أمام محاولات الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه.
ورغم التقارير التي ربطت اللاعب بالعودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس، إلا أن"الزعيم" لا يبدو مستعدًا للتفريط في أحد ركائزه الأساسية بسهولة.
أكدت التقارير الصحفية الأخيرة، أن انتقال ثيو هيرنانديز إلى نادي يوفنتوس الإيطالي بات أمرًا مستبعدًا للغاية في الوقت الحالي، حيث ذكر الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا عبر قناته على "يوتيوب" أن النجم الفرنسي صاحب الـ28 عامًا من غير المرجح أن ينضم إلى السيدة العجوزخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشار إلى أن الهلال لم يعرض لاعبه الفرنسي للبيع من الأساس، ويعتبره من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في خطته للموسم الجديد، ورفع جملة واحدة في وجه هذه الأنباء "ثيو ليس للبيع".
ويأتي هذا الموقف الصارم من الإدارة الزرقاء ليعكس رغبتها في الحفاظ على استقرار الفريق وتدعيم طموحاته المحلية والقارية في الموسم المقبل، خصوصًا أن اللاعب الفرنسي أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة المدرب الفنية.