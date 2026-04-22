أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | اتهامات للإدارة بالتفريط في "الحق الآسيوي" .. وتغريدة تجلب الهجوم لتيو هيرنانديز
إصابة كريم بنزيما واستفزازه
"ما أسهل أن يقول أنا مصاب ولا يحلم براتبه".. تشكيك كبير في كريم بنزيما بعد غيابه عن الهلال!
أثارت الإصابات المتلاحقة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الهلال موجة من الجدل في الأوساط الرياضية خاصة بعد غيابه الأخير عن التدريبات الجماعية بسبب آلام الظهر.
وتعد هذه الإصابة هي الثالثة للدولي الفرنسي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الماضية مما فتح الباب أمام انتقادات حادة من قبل بعض المحللين والرياضيين.
الهلال يعلن جملة إصابات بقيادة كريم بنزيما وسالم الدوسري .. و"الحكومة" يستفز الجمهور بتصرفه
كشف نادي الهلال عن جملة من الإصابات لعدد من لاعبيه، في إطار استعداداته للعودة لمنافسات دوري روشن السعودي 2025-2026، بعد وداع دوري أبطال آسيا للنخبة.
اتهامات لإدارة الهلال .. واستفادة محتملة من صفقة أهلاوية
"رئيس الاتحاد الآسيوي هلالي ونواف بن سعد كان يستطيع الانسحاب من النخبة".. اتهام إدارة الزعيم بـ"التفريط" في حق ناديها
لا صوت يعلو داخل عملاق الرياض الهلال حاليًا، على الخروج "الصادم" من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
الهلال ودع النخبة الآسيوية من دور ثمن النهائي؛ بعد الخسارة بـ"ركلات الجزاء" أمام نادي السد القطري، في أعقاب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
إلى الأهلي: عبدالرحمن غريب "باعك وقت مرضك ويريدك في عزك".. الحل أمامك والهلال قد يستفيد أخيرًا
عندما تعرض عملاق جدة الأهلي، لأكبر هزة في تاريخه الكروي؛ كانت "قدمي" النجم عبدالرحمن غريب، تبتعدان عن أسواره.
نعم.. غريب قرر القفز من مركب الأهلي الغارقة؛ وذلك بعدما "هبط" الفريق إلى دوري يلو، لأول مرة في تاريخه.
وها هو غريب اليوم، بعد أن تجاوز الراقي محنته واستعاد هيبته الكروية؛ يرغب في العودة إلى نادي طفولته، من جديد.
وحسب موقع "365Scores"، رفض النجم البالغ من العمر 29 سنة، عرضًا من ناديه الحالي النصر لتجديد عقده؛ وسط رغبة قوية من اللاعب للعودة إلى الأهلي، الذي تركه صيف 2022.
وينتظر غريب أن تقدم الإدارة الأهلاوية، عرضًا رسميًا له في الأسابيع القادمة؛ وإذ لم يحدث ذلك.. فهُناك اهتمام من عملاق جدة الآخر الاتحاد، للتوقيع معه.
ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد رغبة غريب القوية في العودة للفريق الأهلاوي..
هجوم على إنزاجي وتيو هيرنانديز
إنزاجي يرفض المنطق ضد الفيحاء .. موجة غضب جديدة ضد مدرب الهلال بسبب نونيز وماركوس ليوناردو!
مرة أخرى يتعرض سيموني إنزاجي مدرب الهلال لانتقادات حادة، عقب انتصار الزعيم بهدفين مقابل هدف على الفيحاء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم، الثلاثاء، تواصلًا للجدل المُثار حول الإيطالي.
الهلال استغل فترة التوقف بدوري روشن السعودي بسبب مشاركات الفرق الآسيوية، ولعب مواجهة ودية أمام الفيحاء، استعدادًا لمباراتي الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 23 أبريل الجاري، وضمك في يوم 28 من نفس الشهر.
تغريدة في غير محلها! .. موعد نهائي كأس الملك يحرج تيو هيرنانديز أمام جمهور الهلال
موقف محرج تعرض له الفرنسي تيو هيرنانديز؛ ظهير أيسر الهلال، على إثر تغريدة تحدث بها عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، عرضته لهجوم من جماهير ناديه.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".