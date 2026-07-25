أخبار الهلال اليوم | بنزيما يرد على أنباء القيد الآسيوي وانفراجة في مستقبل نونيز

"كان خيار النصر ولكن" .. الهلال يحلم بالتعاقد مع لويس دياز
خرجت أنباء إعلامية تتحدث عن وجود رغبة من قبل الهلال للتعاقد مع نجم بايرن ميونخ وكولومبيا لويس دياز في سوق الانتقالات الحالية. اقرأ هنا.
«كل الطرق تؤدي إلى الرياض» .. غضب إيطالي من إعلان الزعيم عن سمرفيل
إعلان "الزعيم" عن أحدث صفقاته يثير غضب الجمهور الإيطالي، وتحديدًا في روما. اقرأ هنا.
"يايسله طار" .. أنباء عن رفض المدرب الألماني عرض الأهلي وتفاوضه مع الهلال
فجر الإعلامي السعودي الشهير محمد البكيري مفاجأة كبرى بخصوص مستقبل مدرب الأهلي ماتياس يايسله ولمح إلى رحيل وشيك للألماني عن صفوف بطل آسيا. اقرأ هنا.
نيتو معروض على الهلال
ذكر الصحفي الإيطالي "جيانلويجي لونجاري" أن بيدرو نيتو، جناح تشيلسي، قد تم عرضه على الهلال من أجل دعم صفوفه في السوق الحالية.
وقام وكيل اللاعب جورج مينديش بعرض اللاعب على إدارة الزعيم حسبما نقل لونجاري في الساعات الماضية.