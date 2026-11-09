أخبار الهلال اليوم | لفتة نجل برونو فيرنانديش .. وتحذير من مصير لاعب الزعيم

ظهر نجل برونو فيرنانديش؛ نجم مانشستر يونايتد، في صورة عائلية، مرتديًا طاقم نادي الهلال.

ورغم أنها قد تكون هدية من البرتغالي روبن نيفيش؛ نجم وسط الهلال، إلا أن التوقيت يدفع الوسط الرياضي للكثير من القيل والقال بشأن مستقبل برونو فيرنانديش في مانشستر يونايتد.

الزعيم كان قد حاول ضم البرتغالي منذ عام تقريبًا، لكنه أصر على مواصلة مشواره مع الشياطين الحمر. والآن يصارع معهم الهبوط في الدوري الإنجليزي باحتلال المركز الـ18 برصيد ثماني نقاط من عشر مباريات.

ما يمر به مانشستر يونايتد من أزمات حاليًا، يثير الجدل حول توقيت ظهور نجله بطاقم الهلال، وإن بدت كلقطة عفوية.