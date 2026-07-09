أخبار الهلال اليوم.. نُقدم لكم نشرة بأبرز ما يتعلق بزعيم الكرة السعودية؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالفريق الأزرق.
أخبار الهلال اليوم | برشلونة يقترض من أجل نجم الزعيم .. ومالكوم على أعتاب أوروبا!
الهلال يطلق استعداداته للموسم الجديد
انطلقت اليوم الخميس، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2026-2027.
وانتشرت على حسابات جماهير نادي الهلال مقاطع من التدريبات البدنية الشاقة في معسكر الإعداد للموسم الجديد.
وكان الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، قد وضع خطة معسكر إعداد الفريق الخارجي في النمسا، والذي سيبدأ في 15 من يوليو الجاري، ويخوض خلاله الزعيم 4 وديات أمام شتورم جراتس النمساوي، صن داونز الجنوب أفريقي، مولودية الجزائر والأهلي القطري أيام 19، 24، 29 من يوليو الجاري والثالث من أغسطس المقبل، على الترتيب.
الهلال يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من نتائج الموسم المنصرم، والذي خسر خلاله الفريق لقب دوري روشن السعودي لصالح الغريم الأزلي النصر، وودع دوري أبطال آسيا للنخبة، بينما اكتفى بحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
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برشلونة يسير في كل الطرق لأجل كانسيلو
برشلونة يقترض من أجل نجم الهلال!
يستعد برشلونة للتحرك بقوة في سوق الانتقالات الصيفية بعدما قررت إدارته الحصول على قرض بقيمة 210 ملايين يورو لتوفير السيولة اللازمة لتدعيم الفريق، وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
ورغم اقتراب النادي من العودة لقاعدة "1:1" الخاصة باللعب المالي النظيف، ترى الإدارة أن ذلك لا يكفي لتمويل الصفقات المستهدفة، لذا اتجهت للاقتراض بضمان الإيرادات المستقبلية.
ويستهدف برشلونة التعاقد مع خوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد وجواو كانسيلو ظهير الهلال، وكريم أديمي، الذي يعد الأقرب للانضمام، بينما ينتظر النادي نهاية كأس العالم للتحرك نحو ألفاريز.
وكان برشلونة قد افتتح ميركاتو الصيف بالتعاقد مع الإنجليزي أنتوني جوردون.
الخروج من كأس العالم سهل المهمة.. نجم الهلال يقترب من برشلونة
صحيفة "سبورت" الإسبانية، ذكرت في تقرير خاص أن المفاوضات الإدارية بين الهلال وبرشلونة تجاوزت العقبات الروتينية وباتت في أمتارها الأخيرة لإتمام صفقة جواو كانسيلو.. التفاصيل من هنا
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مالكوم معروض في تركيا
الرحيل عن الهلال اقترب.. وكيل مالكوم يجتمع مع هذا النادي!
أعلن الصحفي الرياضي ياغيز سابونكوجلو، عن وصول وكيل أعمال النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح عملاق الرياض الهلال، إلى تركيا، حيث قام بعرضه على الأندية الثلاثة الكبرى في تركيا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري .. التفاصيل هنا
"ميزانيتنا ستتضح وعلينا الاجتماع" .. حقيقة الرسالة الموجهة من رئيس الهلال إلى أسرة ميسون جرينوود
ارتبط اسم الهلال السعودي بالإنجليزي ميسون جرينوود؛ جناح أيمن مارسيليا، حيث زعم البعض أن رئيس النادي نواف بن سعد تواصل مع عائلة اللاعب، من أجل استقطابه هذا الصيف لخلافة مالكوم .. التفاصيل هنا
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الهلال يطارد ثنائي المغرب
تواصل إدارة الهلال تحركاتها لتدعيم صفوف الفرق خلال الميركاتو الصيفي، حيث وضعت الثنائي المغربي إلياس أخوماش وعبد الصمد الزلزولي على رأس أولوياتها لتعزيز الخط الهجومي.
ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية، قدم الهلال عرضًا رسميًا لأخوماش يمتد لخمس سنوات، براتب سنوي صافٍ يبلغ 10 ملايين يورو، لإقناعه بمغادرة فياريال وخوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي.
كما يتابع الهلال الزلزولي، جناح ريال بيتيس، بعد مستوياته المميزة في الدوري الإسباني، إلا أن إتمام أي من الصفقتين يبقى مرهونًا بحسم المنافسة مع أندية أوروبية تسعى أيضًا للتعاقد مع الثنائي المغربي خلال الصيف.
دعم سعودي لمطالبات الفراعنة
"مولينا ضرب إمام عاشور ولم ينذر شفويًا" .. إعلامي يستشهد بواقعة الهلال والنصر لإدانة ليتكسير بعد أزمة مصر والأرجنتين!
كان للوسط السعودي، ردًا متضامنًا مع منتخب مصر، فيما يتعلق بالجدل التحكيمي الذي تعرّض له من قِبل الحكم فرانسوا ليتكسير خلال مواجهة الأرجنتين، حيث أشار الإعلامي تركي الحربي، إلى أن واقعة سابقة في مباراة بين الهلال والنصر في دوري روشن السعودي، تدين الحكم الفرنسي بتعمد الانحياز إلى راقصي التانجو على حساب الفراعنة.. التفاصيل هنا
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