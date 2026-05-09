أخبار الهلال اليوم | كوليبالي يعلن مصيره من مواجهة النصر ومالكوم يكشف أسباب شعوره بالخوف في النادي!

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
مالكوم ولحظات "الخوف"
أكد الجناح البرازيلي مالكوم، أنه كان يشعر بفترة من عدم الراحة خلال تواجده في الهلال، بسبب عودة المقربين منه إلى البرازيل.
مالكوم الذي سبق أن ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خرج بعد التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الخلود، للتعبير عن سعادته مع الزعيم في الوقت الحالي.
وقال مالكوم:"عائلتي وأصدقائي المقربين والطاهي الخاص بي كانوا معي هنا، الأمر جعلني أشعر براحة شديدة، ولكن في إحدى الفترات عادوا إلى البرازيل وشعرت وقتها بالخوف".
وأضاف:"لم أكن مرتاحًا في تلك الفترة، ومع عودتهما مؤخرًا أصبحت أكثر سعادة وراحة".
كوليبالي يعلن غيابه عن مواجهة النصر
أعرب خاليدو كوليبالي لاعب الهلال عن سعادته بتحقيق فريقه للقب كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس، الجمعة، بالفوز على الخلود 2/1، مؤكدًا تطلعه للفوز بلقب دوري روشن على حساب النصر.
وكشف كذلك المدافع السنغالي عن موقفه من المشاركة في المباراة القادمة مع النصر يوم الثلاثاء المقبل، في ظل معاناته من إصابة بتورم تحت الجلد.
وقال كوليبالي في تصريحات عبر شبكة "GOAT":"عبرنا هذا النهائي، ولكن أمامنا 3 مباريات مثل النهائيات في الدوري، يجب أن نكون جاهزين لمباراة النصر بأفضل حالة ذهنية ممكنة".
وأضاف:"أريد منح هذا الفريق كامل طاقتي والمشاركة في مباراة النصر، ولكن هذا غير ممكن بالنسبة لي، الجميع سيتابع هذا اللقاء، لذلك نحن بحاجة لتحقيق الفوز".
صفقتان من بايرن ميونخ إلى دوري روشن؟
في زيارة إلى ألمانيا.. مايكل إيمينالو يطلب ضم ثنائي بايرن ميونخ إلى دوري روشن السعودي
يواصل مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للرابطة السعودية المحترفة، عمله المكثف؛ لضم عدد من النجوم العالميين إلى دوري روشن، في الصيف القادم.
دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى عملاق الرياض النصر، في يناير 2023.
وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي فلوريان بلاتنبيرج، تواجد مايكل إيمينالو، المدير الرياضي للرابطة السعودية المحترفة، في ميونخ الألمانية، خلال الساعات القليلة الماضية.
بلاتنبيرج أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، إلى أن إيمينالو تقابل مع ماكس إيبرل، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ؛ وذلك خلال زيارته إلى ألمانيا.
وشدد بلاتنبيرج على أن إيمينالو، تربطه علاقة صداقة طويلة مع إيبرل؛ حيث أن الثنائي يُكنّان الكثير من التقدير لبعضهما.
اعتذار مرفوض من البليهي
اعتذار "مرفوض" من البليهي للشباب وجماهيره بعد احتفاله ضد النصر!
خرج الإعلامي هاني الداود، لإبداء رأيه في أزمة علي البليهي لاعب الهلال المعار إلى صفوف الشباب، واحتفاله المثير للجدل بالتسجيل في شباك النصر.
وظهر الداود عبر برنامج "أكشن مع وليد"، لتذكير الجميع بتسجيل البليهي هدفًا في مرماه خلال مواجهة الشباب والهلال، بعد فترة قصيرة من رحيله عن الزعيم على سبيل الإعارة بالميركاتو الشتوي.
مدافع الهلال المعار إلى صفوف الشباب، شارك في خسارة فريقه 4/2 أمام النصر يوم الخميس الماضي، وهي المباراة التي منحت العالمي بعض الأريحية في سباق الحصول على لقب دوري روشن.
ونجح البليهي في تسجيل هدف الشباب الثاني، وأثار حالة من الجدل، بسبب تقبيله لـ"واقي الساق" الذي يظهر فيه بقميص الهلال بعد هز شباك النصر.
اللاعب قرر الاعتذار لجماهير الشباب عن ما حدث أمام النصر، حيث قال:"أقدم اعتذاري للكيان الشبابي العريق وجماهيره الوفية، ولسعادة رئيس النادي الأستاذ عبدالعزيز المالك، عما بدر مني أثناء احتفالي بتسجيل الهدف".
وأضاف:"التعبير عن فرحتي كان بصورة عفوية دون قصد الإساءة او التقليل من الشباب الذي أعتز وأتشرف به وأحمل بداخلي الكثير من التقدير والإعتزاز للشبابيين".
وقال الداود عبر برنامج "أكشن مع وليد":"أرى أن اعتذار علي البليهي للشباب وجمهور الفريق غير مبرر، أي لاعب يتشرف بارتداء قميص هذا الفريق".
وأضاف:"لو وضعنا بالحسبان الهدف الذي سجله علي البليهي في مرماه أمام الهلال، فهل يمكننا قياس الأمور بنفس الطريقة هنا؟".
شهادة براءة لإنزاجي
شهادة براءة لإنزاجي من "أكذوبة" المستوى المتواضع للهلال!
علق الإعلامي هاني الداود، على نجاح الهلال في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على نظيره الخلود، أمس، الجمعة، بهدفين مقابل هدف، بالمباراة النهائية للبطولة.
وسجل ثنائية الزعيم الهلالي، كل من ناصر الدوسري والفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقتين 42 و45+2؛ بعدما تقدّم الأرجنتيني راميرو إنريكي للخلود، في الدقيقة الرابعة من زمن اللقاء.
ويؤمن الداود أن مستوى الفريق تحت قيادة سيموني إنزاجي ليس سيئًا كما يتحدث البعض، بل ما نراه حاليًا هو أمر طبيعي بسبب قوة المنافسة بين الأندية السعودية داخل وخارج الملعب.
الإعلامي السعودي قال عبر برنامج "أكشن مع وليد":"أرى كثيرًا هذا الموسم مقولة إن الهلال في أسوأ مستوياته، لا يجب الانجراف وراء الأمور، الواقع يختلف كثيرًا عن ما نسمعه، القصة تعتمد على الزاوية التي ننظر من خلالها إلى الوضع الحالي".
وأضاف:"يجب النظر إلى منافسي الهلال الموسم الحالي، أصبحوا قريبين للغاية منه من حيث الأداء والقوة، وبالتحديد النصر بمستواه الآن".
وتابع:"الهلال أصبح يواجه فرقًا أكثر تنافسية مما اعتدنا عليه في الماضي، الجماهير اعتادت على أن يكون جميع نجوم المنتخب السعودي من الهلال وأيضًا أفضل الأجانب، الفجوة كانت كبيرة للغاية مع باقي الفرق".
تفاصيل إصابة تيو هيرنانديز
بعد لقب الكأس: إصابة نجم الهلال و"هل سينظم النصر ممرًا شرفيًا؟"
توج عملاق الرياض الهلال، بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز على نادي الخلود (2-1)، في المباراة النهائية.
وأثناء وبعد المباراة النهائية، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة؛ كانت هُناك بعض اللقطات والتصريحات المثيرة، التي يجب الوقوف أمامها.
في البداية.. أثار النجم الفرنسي تيو هيرنانديز، ظهير أيسر نادي الهلال، القلق في نفوس جماهير فريقه؛ بعد تعرضه لـ"الإصابة" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخروجه من أرضية الملعب في الدقيقة 83.
وعن ذلك يقول الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أن تيو تعرض لـ"التواء بسيط في المفصل" ضد نادي الخلود؛ الأمر الذي أدى إلى شد في العضلة.
وأشار الشهراني إلى أن هُناك احتمالين، بخصوص "إصابة" النجم الفرنسي؛ وذلك على النحو التالي:
* شد فقط: سيكون جاهزًا لديربي النصر، يوم 12 مايو 2026.
* تمزق: سغيب عن ديربي النصر، حتى ولو كان خفيفًا.
ورغم ذلك.. طمأن الشهراني الجماهير الهلالية، أن إصابة النجم الفرنسي عبارة عن شد فقط في الأغلب؛ قائلًا: "طريقة حدوثها ليست من طرق التمزق الشائعة".
الجماهير تنقلب على بنزيما
من يقلب في "دفاتر الأرقام"؛ سيعتقد أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما يبدع مع نادي الهلال، الذي انضم إليه في الميركاتو الشتوي الماضي.
بنزيما الذي لعب مع نادي الاتحاد، في الفترة من صيف 2023 إلى يناير 2026؛ قرر الانضمام إلى الهلال بالفعل، بحثًا عن السيطرة على كافة الألقاب.
لكن.. لم يكن هذا المهاجم الفرنسي المخضرم، يعتقد أن جماهير الزعيم الهلالي، من الممكن أن تنقلب عليه سريعًا؛ خاصة مع تسجيله العديد من الأهداف، وصناعته أخرى.
الانقلاب الجماهيري ضد بنزيما، ظهر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ والذي توّج الهلال بلقبه رسميًا، بعد الفوز (2-1) على نادي الخلود.
كيف انتصر الهلال على الخلود؟
إنزاجي بطلًا: الهلال خاض نهائي الكأس ضد الخلود بـ"12 لاعبًا".. وعلى سالم الدوسري التفكير في "عرض" الوليد بن طلال
لم تكن ليلة "الإنماء"، مجرد منصة تتويج اعتادها الهلاليون؛ بل أشبه بفض اشتباك مؤقت بين جماهير لا ترضى بغير الهيمنة، ومدرب يرى في الكأس "صك غفران" لمرحلة من التخبط.
نعم.. الهلال توّج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز (2-1) على نادي الخلود، في المباراة النهائية.
وسجل ثنائية الزعيم الهلالي، كل من ناصر الدوسري والفرنسي تيو هيرنانديز، في الدقيقتين 42 و45+2؛ بعدما تقدّم الأرجنتيني راميرو إنريكي للخلود، في الدقيقة الرابعة.
وبينما خرجت الجماهير الهلالية من النهائي، بمشاعر مختلطة بين الفرحة باللقب والقلق من أداء بعض نجومهم؛ ها هو المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يعتبر أكبر الفائزين.
إنزاجي دخل نهائي الكأس، وهو يسير على حبلٍ مشدود، تحت وطأة انتقادات حادة طالت قناعاته الفنية؛ ولكنه حقق هدفه الرئيس بعيدًا عن المستوى، بالتتويج بأول ألقابه مع الزعيم.
جدل تحكيمي في نهائي الكأس
شهد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، بين عملاق الرياض الهلال ونادي الخلود، لقطة تحكيمية مثيرة للجدل؛ بقيادة الألماني دانييل سيبرت.
الهلال توج بلقب الكأس؛ بعد الفوز (2-1) على فريق الخلود الأول لكرة القدم، في المباراة النهائية التي أُقيمت على أرضية ملعب "الإنماء" في مدينة جدة.
وفي هذا السياق.. سقط النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم عملاق الرياض الهلال، داخل منطقة الـ18 لنادي الخلود؛ وذلك في الدقيقة 23 من عمر نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
بنزيما سقط على أرضية الملعب؛ بعد لعبة مشتركة مع الإنجليزي جون باكلي، متوسط ميدان فريق الخلود الأول لكرة القدم.
وطالب المهاجم الفرنسي بالحصول على "ركلة جزاء"؛ حيث أظهرت الإعادات، وجود تلامس بالفعل من باكلي مع بنزيما.
وفاة تفجع لاعب النصر قبل الديربي
قبل ديربي الهلال.. وفاة تفجع لاعب النصر وجورج جيسوس مهدد بخسارة "نجمه المفضل"
شهد نادي النصر كواليس مثيرة للغاية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير، ضد فريق الهلال الأول لكرة القدم.
النصر يستضيف الهلال، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، يوم 12 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
قبل الديربي الحاسم ضد الهلال.. تلقى علي الحسن، متوسط ميدان نادي النصر، خبرًا صادمًا؛ بوفاة شقيقه.
الحسن كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء أمس الجمعة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره؛ انتقل إلى رحمة الله تعالى، أخي مهدي".
وسأل الحسن الله عز وجل؛ أن يرحم شقيقه ويغفر له، وأن يتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.
وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي؛ مع التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود في النهائي.
أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".