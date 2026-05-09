أخبار الهلال اليوم | كوليبالي يعلن مصيره من مواجهة النصر ومالكوم يكشف أسباب شعوره بالخوف في النادي!

أكد الجناح البرازيلي مالكوم، أنه كان يشعر بفترة من عدم الراحة خلال تواجده في الهلال، بسبب عودة المقربين منه إلى البرازيل.

مالكوم الذي سبق أن ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خرج بعد التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الخلود، للتعبير عن سعادته مع الزعيم في الوقت الحالي.

وقال مالكوم:"عائلتي وأصدقائي المقربين والطاهي الخاص بي كانوا معي هنا، الأمر جعلني أشعر براحة شديدة، ولكن في إحدى الفترات عادوا إلى البرازيل وشعرت وقتها بالخوف".

وأضاف:"لم أكن مرتاحًا في تلك الفترة، ومع عودتهما مؤخرًا أصبحت أكثر سعادة وراحة".