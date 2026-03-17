أخبار الهلال اليوم | تفاصيل إصابة تمبكتي قبل كأس الملك وماذا قال بونو عن كريستيانو؟!

كشف الحارس المغربي ياسين بونو تفاصيل انضمامه إلى صفوف الهلال قادمًا من إشبيلية الإسباني في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون يورو.

وأكد بونو في تصريحات إعلامية: "كان يجب أن أخرج من إشبيلية في ذلك الوقت وفترة الانتقالات كانت على وشك الانتهاء وكان الهلال يبحث عن حارس مرمى بطلب من المدرب جورج جيسوس".

وأضاف الحارس المغربي: "لم أندم على قراري أبدًا فالهلال عائلة وأصبح جزءًا من حياتي".

وتطرق بونو للحديث عن قائد النصر كريستيانو رونالدو مؤكدًا: " رونالدو هو الذي بدأ التحول في الرياضة السعودية ونشكره على هذه البداية".