أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | مشاركة الدوسري في كلاسيكو كأس الملك "مهددة" .. وإبرام أول صفقة صيفية بنجاح
تضاؤل فرص الدوسري في الكلاسيكو
أكدت صحيفة "الرياضية" أن فرص مشاركة ناصر الدوسري؛ لاعب الهلال، في كلاسيكو الأهلي بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قد تضاءلت، على إثر معاناته من الإصابة.
الزعيم من المقرر أن يلاقي الراقي في 18 من مارس الجاري، على ملعب الإنماء في جدة، ضمن نصف نهائي كأس الملك.
ووفقًا لـ"الرياضية" فإن الدوسري لا يزال يواصل العلاج من إصابة أصبع القدم التي أعلن عنها الهلال في 26 من فبراير الماضي، موضحًا حينها حاجته لثلاثة أو أربعة أسابيع للعلاج والتأهيل.
الأهلي يطلب تحكيم أجنبي في كلاسيكو الهلال
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الأهلي تقدم بطلب إلى لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر لها 18 من مارس الجاري، على ملعب الإنماء في جدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الجداوي تقدمت بطلب رسمي عبر النظام الإلكتروني، قبل موعد المباراة بـ14 يومًا، وفقًا للإطار الزمني المعتمد من لجنة الحكام، مع إرفاق إيصال سداد الرسوم المالية المقررة بالتزامن مع تقديم الطلب.
أول صفقة صيفية .. والدعيع يقلل من إنزاجي
قبل 3 شهور .. الهلال يحسم صفقة صيفية جديدة "بنكهة نصراوية"
نجحت إدارة شركة نادي الهلال، في حسم صفقة جديدة، للاعب سيؤجل انتقاله إلى قلعة الزعيم، حتى الميركاتو الصيفي المُقبل.
الهلال كان الأكثر نشاطًا بين أندية دوري روشن السعودي، خلال موسم الانتقالات الشتوية، حيث أبرم سبع تعاقدات، كان أبرزهم هو النجم الفرنسي كريم بنزيما، من صفوف الاتحاد.
قلّل من أدوار إنزاجي ويايسله .. الدعيع يوجه شهادة للتاريخ: الهلال الأكثر تضررًا من التحكيم!
أطلق محمد الدعيع، أسطورة حراسة المرمى بنادي الهلال والمنتخب السعودي، عددًا من التصريحات الجدلية، فيما يتعلق بالعقوبة الموقعة على المدير الفني للنصر، جورج جيسوس، ورأيه بشأن أفضل مدرب في دوري روشن، فيما وجه تصريحًا طريفًا يتعلق بالحضور الجماهيري "الضعيف" في مباراة الزعيم الماضية أمام النجمة.
فوائد عقوبة جورج جيسوس بسبب الهلال
8 عصافير بحجر واحد .. رد مثير على غضب الهلاليين بمكاسب العقوبة "المخفضة" ضد جورج جيسوس!
لم يمر قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن العقوبة المُوقعة على البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، مرور الكرام، سواءً على جماهير العالمي، أو الهلاليين أيضًا، الذين علقوا على مصير شكوى الزعيم.
ورفعت إدارة الهلال، شكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق، التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد جورج جيسوس، بعدما أثار مدرب النصر جدلًا كبيرًا ضد ناديه السابق، بشأن تصريحه عن "القوة السياسية".
القصة تعود إلى يناير الماضي، عقب الخسارة أمام الهلال دوريًا، بنتيجة (1-3)، وأثناء ظهور جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي الشباب، حيث علّق على سؤال بشأن عدم ضغط لاعبي النصر على الحكام، لاحتساب الأخطاء، مثلما يفعل لاعبو الهلال، بقوله إن العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي لدى الزعيم.
ورغم أن جيسوس قد عاد ليؤكد أنه تم إنساب كلام إليه لم يقله، وأنه ممتن لتجربته مع الهلال، والتي حقق فيها إنجازات، كما لم يقلل من قيمة الزعيم، إلا أن ذلك لم يمنع إدارة الأزرق من تنفيذ ما ذكرته عبر الموقع الرسمي، بأنها ستناشد الجهات المختصة تجاه ما وصفته بـ"افتراءات غير مقبولة"، في ظل النهضة الرياضية التي تعيشها المملكة، بفضل القيادة الرشيدة، وأنها تطالب باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه التصريحات المثيرة للرأي العام دون وجه حق، والتي تسيء للمشروع الرياضي السعودي.
وذكرت تقارير في فبراير الماضي، بأن لجنة الانضباط أمهلت النصر مدة 72 ساعة، للرد على شكوى الهلال، بينما تعكف الإدارة القانونية للأصفر، على الرد قبل انتهاء المهلة المحددة.
قصة الراحل عبدالله الشريدة .. وعودة لمعاناة الهلال في المباراة قبل كأس العالم للأندية 2001
لا تنسوهم من دعائكم | عبدالله الشريدة .. نصيحة نجوم النصر قادته إلى الهلال قبل أن تتحول تجربته إلى "موت بالبطيء"!
"لا تنسانا من دعوة في ساعة الإفطار" .. جملة نسمعها ونرددها كثيرًا بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، فهو شهر الخير والإحسان واستجابة الدعوات.
لكن هناك من رحل عن عالمنا، وربما ذهبت سيرتهم مع ضغوطات الحالية رغم ما قدموه طوال مسيرتهم في عالم الساحرة المستديرة، لذا نحن في موقع "جول" نطلق سلسلة "لا تنسوهم من دعائكم"، خلال شهر رمضان، لنعيد ذكرى من فارقوا الحياة.
وفي الحلقة الثالثة من سلسلتنا، ضيفنا هو الراحل "عبدالله الشريدة"؛ نجم الهلال والقادسية والمنتخب السعودي الأسبق.
أزمة العراق: إفلاس شركات وعواصف بحرية وظروف سياسية.. قصص أغرب من الخيال منعت العرب من منصات المونديال!
بدأ الاتحاد العراقي لكرة القدم تحركات رسمية تجاه الاتحاد الدولي لتأجيل مباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم والمقررة في المكسيك.
تأتي هذه المطالب في ظل صعوبات بالغة تواجه سفر البعثة نتيجة النزاعات العسكرية الدائرة في المنطقة والتي تهدد سلامة الطيران.
ورفض المدرب جراهام أرنولد مقترحًا بالانتقال برًّا خوفًا من الهجمات الصاروخية مؤكدًا ضرورة تأجيل اللقاء لضمان أمان اللاعبين.