أخبار الهلال اليوم | الإصابة تعاود كريم بنزيما .. وكاليدو كوليبالي يفتتح مشروعًا استثماريًا في الرياض

أوضح الصحفي الرياضي خالد الدوسري أن الإصابة عاودت الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الهلال، من جديد، بعد شفائه مؤخرًا.

الفرنسي لم يتمكن من المشاركة في مران أمس الثلاثاء، لكن لم يكشف خالد الدوسري عن نوعية الإصابة التي يعاني منها.

وكان بنزيما قد عاد للمشاركة في المباريات بمواجهة النجمة في السادس من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، بعد غياب مباراتين للإصابة أيضًا.