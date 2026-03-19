أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | الزعيم يسخر من الأهلي ويهاجم التحكيم .. وياسين بونو يشكر زميله بعد لفتة كلاسيكو كأس الملك
تحليل كلاسيكو الهلال والأهلي .. وماذا قدم كريم بنزيما؟
قمة لم يتلفها "الكاف": ذكاء يايسله يعجز أمام "أسطورية" بونو .. ومن أجل الألقاب فلتذهب متعة الهلال إلى الجحيم!
ليلة عصيبة، لعب فيها ياسين بونو، دور البطولة من جديد، في لعبة ركلات الترجيح، فقاد الهلال لتخطي عقبة الأهلي، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي، بهدف لمثله، في قمة الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026، والتي أقيمت على ملعب الإنماء في جدة.
وتقدم تيو هيرنانديز بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 39، بينما رد إيفان توني بهدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء، في الدقيقة 81.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي تألق فيها ياسين بونو، بشكل لافت، فتصدى لركلتين من إيفان توني وجالينو، فيما سجل ركلات الهلال الأربع، كل من روبن نيفيش، ماركوس ليوناردو، سلطان مندش، تيو هيرنانديز.
وقطع الهلال تذكرة العبور إلى نهائي "أغلى الكؤوس"، ليضرب موعدًا مع الخلود، الذي تأهل لأول مرة في تاريخه، بعد التغلب على الاتحاد، حامل اللقب، بركلات الترجيح، في نصف النهائي.
تاريخ الهلال ومعاناة الدقيقة 24: من أجل الرد على رونالدو والاتحاد .. بنزيما مجبر على تقديم نفسه قربانًا لـ"الأزرق"!
القفز من السفينة الغارقة، هكذا فعل النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي ترك الاتحاد بمر بواحدة من أصعب مواسمه، وانتقل ليكتب التاريخ مع الهلال.
خلال شهرين في قلعة الألقاب، ضمن كريم بنزيما، ميدالية - على الأقل - بعدما شارك في تأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026.
اعتراضات على التحكيم في الكلاسيكو
"عقاب غير مباشر" .. اتهامات باضطهاد الهلال أمام الأهلي بسبب موقفه من الحكام السعوديين
استمرارًا للجدل التحكيمي المصاحب لمباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت، أمس، الأربعاء، خرج الإعلامي خالد الدلاك، للاعتراض على ما جرى في القمة الأخيرة.
"لا أعلم لماذا يستقطبون هؤلاء؟": اعتراض إنزاجي ورئيس الهلال على ركلة جزاء الأهلي .. وخبير تحكيمي: صحيحة!
بركلات الترجيح، كتب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، فصلًا جديدًا في تاريخه، بعدما قطع تذكرة العبور إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بموسم 2025-2026، على حساب الأهلي.
مباراة ماراثونية، اتسمت بإهدار الفرص، تعادل فيها الأهلي والهلال، على ملعب الإنماء بجدة، خلال الوقتين الأصلي والإضافي، فيما نجح الزعيم في العبور للنهائي، بفضل تصديات الحارس المغربي ياسين بونو.
الهلال يسخر من الأهلي .. وشكر بونو لليوناردو
قلعة منهارة ونظارة وشعار يلو .. الهلال يشعل الأجواء بإسقاط "شبه واضح" بعد الإطاحة بالأهلي من الكأس!
كالعادة بعد مباريات القمم السعودية، تظهر التصاميم والتلميحات، وهنا نتحدث عن انتصار الهلال علي الأهلي، أمس، الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
فيديو | لقطة المباراة .. "كلمة شكر" من بونو تكشف دور ليوناردو في ضياع ركلة جالينو وصعود الهلال لنهائي الكأس!
مرة أخرى لعب النجم المغربي ياسين بونو دورًا كبيرًا في إنقاذ فريقه، وهذه المرة مع نصف نهائي كأس خادم الخرمين الشريفين بموسم 2025/2026 أمام الأهلي.
جدل الوليد بن طلال .. واستياء من ثنائية الدوسري وهيرنانديز
"مرحبًا بكم في الركب" .. صورة الوليد بن طلال مع سيموني إنزاجي تثير "تساؤلات نصراوية" قبل مواجهة الهلال والأهلي!
طرح فهد الهريفي لاعب النصر السعودي السابق، تساؤلًا بخصوص صورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمدرب الهلال سيموني إنزاجي رفقة عضو شرف القلعة الزرقاء الوليد بن طلال.
"عاقبوا نجوم الهلال".. اقتراح جدلي بشأن سالم الدوسري وتيو هيرنانديز!
شهد برنامج أكشن مع علي وليد نقاشًا ساخنًا وتصريحات مثيرة للجدل أطلقها ضيوف الحلقة حول الأزمة الفنية التي يعاني منها نادي الهلال في الجبهة اليسرى والتي تضم الثنائي سالم الدوسري وتيو هيرنانديز.