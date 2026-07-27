أخبار الهلال اليوم | تطورات صفقة ندياي .. بوادر أزمة مع بنزيما وسبب "ليس ماليًا" وراء موافقة سامرفيل!

أكدت صحيفة "الرياضية"، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، رفض مقترحًا من قِبل الإدارة، بالانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة في دوري روشن، حيث اشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية في عامه الأخير في عقده، ليُمنح حرية الانتقال إلى أي وجهة دون تدخل من الإدارة.

نبذ بنزيما وتجريد رونالدو من رجاله .. هدم "الأعمدة الثلاثة" يدق جرس الإنذار في المشروع السعودي!

منذ ليلة الثلاثين من ديسمبر 2022، التي كانت بمثابة "لحظة فارقة" في المشهد السعودي، بعد إعلان نادي النصر عن صفقته التاريخية، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، صار مشروع المملكة، محور حديث العالم، لاسيما بعدما تابعه موسم ميركاتو صيفي "استثنائي" بكل معنى الكلمة، بعد انتقال عدد كبير من نجوم العالم إلى دوري روشن، بالتزامن أيضًا مع انتقال ملكية الأندية الأربعة الكبار (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ولكن، يمكن القول إن المشروع السعودي، الذي تكلّل بالفوز بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034، وبات يراهن على نجومه الأجانب، في مقارعة الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد تحقيق نتائج قياسية في نسب المشاهدات وشراء حقوق البث، يمرّ حاليًا بالاختبار الأصعب على الإطلاق، وكأنه أمام طريقين؛ أكون أو لا أكون.

بعد جدل القيد الآسيوي .. كريم بنزيما يغادر معسكر الهلال في النمسا!

قرر الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مغادرة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والمُقام في النمسا، ضمن البرنامج التحضيري للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

ومنذ انتقاله إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي، ارتبط كريم بنزيما، بالعديد من القصص المثيرة للجدل، بسبب تراجع مستوياته مع الزعيم، وغياب تأثيره الذي لعب دور البطولة، في قيادة الاتحاد لثنائية دوري روشن وكأس الملك في موسم 2024-2025.