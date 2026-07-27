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Iliman Ndiaye Everton 2025-26Getty
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | تطورات صفقة ندياي .. بوادر أزمة مع بنزيما وسبب "ليس ماليًا" وراء موافقة سامرفيل!

الهلال
دوري روشن السعودي
إليمان نداي
كريم بنزيما
كريسينسيو سامرفيل
ياسين بونو

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 27 يوليو 2026

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق 27 يوليو 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • Iliman Ndiaye Everton 2025-26Getty

    تطورات صفقة إيلمان ندياي

    أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، أن إدارة نادي الهلال، ستجري محادثات مباشرة هذا الأسبوع، من أجل التقدم حول صفقة الجناح السنغالي إيلمان ندياي، حيث ستُجرى مناقشات لاحقة بشأن اللاعب والنادي، فيما يعود القرار النهائي لإيفرتون، بشأن القيمة المادية للصفقة، إلا أن ندياي لم يغلق الباب أمام المشروع السعودي.

    من اليوتيوب إلى كأس العالم: إيلمان ندياي .. "الراقص" الذي سيدفع بمالكوم خارج أسوار الهلال!

    وعود الأمير الوليد بن طلال، بدأت في التحقق، وها هو الهلال يرتبط بنجم جديد، من أجل الانضمام إلى كتيبة "الأجانب"، التي تبشر بثورة مقبلة في الميركاتو الصيفي، وهو الجناح السنغالي إيلمان ندياي، المحترف في إيفرتون.

    الهلال استهل موسم الميركاتو، بتعاقدات محلية، بين "استعادة" محمد العويس، وضم صبري دهل وعبد الله العنزي ونواف الحبشي، قبل أن يعلن عن أولى صفقة أجنبية، بالتعاقد مع الجناح الهولندي كريسنسيو سامرفيل، قادمًا من وست هام يونايتد، لمدة أربعة مواسم مُقبلة.

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    بوادر أزمة بين بنزيما والهلال

    أكدت صحيفة "الرياضية"، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، رفض مقترحًا من قِبل الإدارة، بالانتقال إلى أحد الأندية الصاعدة في دوري روشن، حيث اشترط الحصول على كامل مستحقاته المالية في عامه الأخير في عقده، ليُمنح حرية الانتقال إلى أي وجهة دون تدخل من الإدارة.

    نبذ بنزيما وتجريد رونالدو من رجاله .. هدم "الأعمدة الثلاثة" يدق جرس الإنذار في المشروع السعودي!

    منذ ليلة الثلاثين من ديسمبر 2022، التي كانت بمثابة "لحظة فارقة" في المشهد السعودي، بعد إعلان نادي النصر عن صفقته التاريخية، بالتعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، صار مشروع المملكة، محور حديث العالم، لاسيما بعدما تابعه موسم ميركاتو صيفي "استثنائي" بكل معنى الكلمة، بعد انتقال عدد كبير من نجوم العالم إلى دوري روشن، بالتزامن أيضًا مع انتقال ملكية الأندية الأربعة الكبار (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

    ولكن، يمكن القول إن المشروع السعودي، الذي تكلّل بالفوز بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2034، وبات يراهن على نجومه الأجانب، في مقارعة الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد تحقيق نتائج قياسية في نسب المشاهدات وشراء حقوق البث، يمرّ حاليًا بالاختبار الأصعب على الإطلاق، وكأنه أمام طريقين؛ أكون أو لا أكون.

    بعد جدل القيد الآسيوي .. كريم بنزيما يغادر معسكر الهلال في النمسا!

    قرر الدولي الفرنسي كريم بنزيما، مغادرة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والمُقام في النمسا، ضمن البرنامج التحضيري للموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

    ومنذ انتقاله إلى صفوف الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي، ارتبط كريم بنزيما، بالعديد من القصص المثيرة للجدل، بسبب تراجع مستوياته مع الزعيم، وغياب تأثيره الذي لعب دور البطولة، في قيادة الاتحاد لثنائية دوري روشن وكأس الملك في موسم 2024-2025.

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    نيتو وظهير محلي .. وسبب موافقة سامرفيل

    أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن إدارة نادي الهلال، حسمت نظرًا صفقة الظهير الأيمن محمد محزري، بعد التوصل لاتفاق رسمي مع التعاون، لتوقيع عقد مع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم.

    وفي سياق آخر، أكد الصحفي جلونجاري، أن الهلال وضع في حساباته، الجناح البرتغالي بيدرو نيتو، من أجل تعزيز صفوفه، رغم أن المفاوضات لم تدخل مرحلة متقدمة حتى اللحظة.

    رفض التصرف مثل زميله .. "لحظة وفاء" وراء تفضيل سامرفيل للهلال على عملاق إنجلترا!

    لا تزال صفقة انتقال الدولي الهولندي كريسنسيو سامرفيل، إلى نادي الهلال، تشهد الكثير من الكواليس، حول الجناح الذي يبلغ 24 عامًا، والذي أظهر تألقًا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

    وأعلن نادي الهلال عن تعاقده رسميًا مع سامرفيل، ليصبح أولى الصفقات الأجنبية في قلعة الزعيم، خلال موسم الميركاتو الصيفي الحالي، بعقد لمدة أربعة مواسم، حتى صيف 2030، فيما قدرت قيمة الصفقة بنحو 68 مليون جنيه استرليني.

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    حقيقة رحيل ياسين بونو

    وسط مزاعم تأثره النفسي بعلاقته مع فنانة مغربية .. حقيقة استغناء الهلال عن ياسين بونو مقابل حارس بولندي

    رغم أن مستواه في كأس العالم 2026 مع المنتخب المغربي، يجعل منه واحد من أكثر اللاعبين استقرارًا مع ناديه عقب نهاية الحدث العالمي، إلا أن الجدل لا يهدأ حول حارس المرمى ياسين بونو ومصيره مع نادي الهلال.

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    يبدو أن نادي الهلال، سيكون أمام اختبار حقيقي للإبقاء على حارسه المغربي ياسين بونو، فرغم أنه اسم دائمًا ما يكون ضيفًا على التقارير الإعلامية التي تربطه باهتمام الأندية العالمية، في كل بطولة يظهر فيها تألقًا كبيرًا، إلا أن بعض القرارات الداخلية قد تؤثر بدورها على حظوظ اللاعب في البقاء، في ظل استمرار عقده مع الزعيم حتى صيف 2028.

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    أصبح الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أكثر قربًا من مغادرة قلعة الزعيم، في فترة الميركاتو الصيفي، رغم الجدل الدائر حول وجهته المُقبلة.

    وبعد انضمامه إلى الهلال، خلال الصيف الماضي، يبدو أن نونيز في طريقه للرحيل مرة أخرى. حيث فقد المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا، مكانه في التشكيلة بعد أن تعاقد العملاق السعودي مع كريم بنزيما.


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    وصفوه بالكارثي.. رسائل لتعديل بند في لائحة روشن

    "تحرك عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" .. مطالبات بتعديل بند في اللائحة يهدد بكارثة لأندية دوري روشن!

    أثارت رابطة دوري روشن السعودي، جدلًا واسعًا، على خلفية قرار وُصف بأنه سيتسبب في أزمة كبرى للأندية المشاركة في الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

    وحددت الرابطة موعد انطلاق دوري روشن، في الثالث عشر من أغسطس، وينتهي في 29 مايو من العام المُقبل.

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