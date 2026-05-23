أخبار النصر اليوم | موقف محرج مع رونالدو في ليلة التتويج .. رسائل خفية ودونيس يكشف أزمة العقيدي!

كأننا في حصة دراسية: رسائل خفية بين النصر والأهلي .. قصف جبهات وصراع على تشريف الوطن!

وكأن الفريقين قررا أن يعطيا دروسًا خصوصية في "قصف الجبهات"، هكذا بدا الحال بين النصر والأهلي، في ظل توتر الأجواء بين الناديين على مدار الموسم الرياضي "2025-2026".

ليلة تاريخية بكل المقاييس، ليس فقط بسبب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بلقب الدوري السعودي الغائب عن خزائنه منذ 2019، وإنما لكونها لقطة انتظرها عشاق اللعبة، وهم يشاهدون الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو يعود إلى منصات التتويج.

بين دموعه داخل أرض الميدان، خلال مباراة ضمك، واحتفاله الصاخب مع جماهير النصر، حيث تولى مهمة قرع الطبول أثناء احتفال "الفايكنج"، قدم رونالدو بالفعل، ليلة لا تنسى، تحدث عنها العالم أجمع، إلا أن إشارة كريستيانو أثناء تسلم كأس دوري روشن، كانت الحدث الذي توقف عنده الكثيرون.

ماذا يقصد كريستيانو رونالدو؟، في لحظة تسلم الكأس، بدا وكأنه يشير بعلامة الرفض، قبل أن يسمع هتافات الجماهير، ثم وضع إشارة بيده في أكثر من موضع، قبل أن يذهب إلى زملائه، ويرفع كأس الدوري "الغائبة".

خير رد على إنجاز الخصم.. التقليل منه. وضع طبيعي في عالم كرة القدم، أن تجد بطلًا عائدًا بعد غياب، والمنافسين يقللون من إنجازه.

موسم العائد بعد غياب طويل، للاعتلاء فوق منصات التتويج، ارتبط فيه اسم النصر بالزمالك المصري، وآرسنال الإنجليزي، أبطال عاشت جماهيرهم سنوات من الألم والانتظار، والحرمان من الفرصة في الأمتار الأخيرة، حتى جاء موسم 2025-2026، ليزيل تلك الأحزان أخيرًا، ويعلن عن أبطال جدد، انطلقت معهم صرخة من الوجدان، لأحلام تحققت أخيرًا.

أفراح بالإنجازات، لا تكتمل إلا بالسخرية من الخصم، خاصة عندما تُحسم الألقاب في الجولة الأخيرة، هكذا كان الحال مع النصر، الذي توج بلقب دوري روشن السعودي، بعد إسقاط ضمك برباعية مقابل هدف، ليرفع الكأس، بينما كان الهلال متمسكًا بأمل أخير في تعثر جاره بالرياض، من أجل تحقيق اللقب.

نفس السيناريو شاهدناه في مصر، وإن كان أكثر مشقة، حيث كان الزمالك في منافسة ثلاثية على لقب دوري نايل، مع الأهلي وبيراميدز، إلا أن فوز الأبيض على سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، كان كفيلًا بنقل الطائرة لدرع الدوري إلى استاد القاهرة الدولي.

إذا ما تناولنا الأمر من زاوية الخصم، فكيف جاء الرد من جماهير المنافسين على تتويج النصر والزمالك بلقبي الدوري؟