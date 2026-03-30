أخبار النصر اليوم | تصرف جيسوس "الغامض" حول مستقبله .. رحيل منتظر لنجم الفريق ومفاجأة "المجموعة الذهبية"!

بين ترشيحه لإنقاذ السعودية وحلم البرتغال .. تصرف غريب من جيسوس يزيد غموض مستقبله مع النصر!

وكأنه قرر أن يضفي مزيدًا من الغموض حول مستقبله مع النصر، هكذا بات البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي وُصف بأنه "الرجل الأول" في المنظومة الحالية.

النصر مع جورج جيسوس، بات مرشحًا بقوة للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، حيث يتربع في الصدارة، قبل ثماني جولات على النهاية، كما حقق عدة أرقام قياسية، أبرزها الفوز في أولى 10 جولات متتالية، كأول فريق يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ دوري المحترفين.

ولكن، هناك العديد من التحديات، التي تواجه جيسوس، إذا ما قرر الاستمرار مع النصر، خاصة بعدما تردد اسمه بقوة لتغيير مساره التدريبي إلى طريق "المنتخبات".

هل يمكن القول إن نادي النصر بات في انتظار دخول "العصر الذهبي"؟ ربما، ليس فقط بسبب اقتراب الفريق الأول لكرة القدم، من العودة إلى منصات التتويج، لأول مرة منذ سنوات، بل لأن "المجموعة الذهبية"، صارت على أعتاب تولي زمام المشهد النصراوي.

منذ إعلان صندوق الاستثمارات السعودي عن ملكية الأندية الأربعة، شاهدنا الكبار يتوجون بالألقاب الرسمية، محليًا وقاريًا، بين الهلال والأهلي والاتحاد، بينما لا يزال النصر يحلم بالخروج بلقب رسمي، دون الاكتفاء بحصده بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي فاز بها عام 2023، ولم يصعد منذ ذلك الحين، فوق منصات التتويج.

فمنذ أكتوبر 2025 حيث نهاية مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 – وربما حتى قبل ذلك – والإعلام والنقاد الرياضيون يطالبون بضرورة إقالة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لكن في كل مرة كان يخرج المسحل علينا مؤكدًا: "رينارد مدربنا في المونديال ولا نفكر في رحيله"!

سابقًا كانوا يقولون إن "مباريات فريق ما كافية لإصابتك بالضغط والسكري" .. الآن تلك المقولة تنطبق تمامًا على معسكرات المنتخب السعودي، حيث يتصدر الانفعال، التشكيك، التشتيت، الهجوم والانتقادات، المشهد دون توقف نهائيًا.

الطبيعي في كل العالم أنه لا يمكن الإجماع على قائمة مستدعاه لتمثيل منتخب وطني، يحدث الشد والجذب في أي مكان، لكن بمثل ما تشهده حاليًا الكرة السعودية، الوضع أصبح خارج السيطرة.