أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | بوستيكوجلو يفسر مقولة "الفوز في الموسم الثاني" .. كواليس رفض مارتينيز وصدمة حول ملف عودة المهيدب للرئاسة!
بوستيكوجلو يفسر مقولة "دائمًا أفوز بالموسم الثاني"
وجه الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تفسيرًا لمقولته "أنا دائمًا أفوز في الموسم الثاني"، التي صارت اقتباسًا عنه، قائلًا "تم تداول هذا الاقتباس عندما لم يؤمن الناس بأننا نستطيع الفوز بأي شيء".
وأضاف، في حديث عبر الحساب الرسمي بنادي النصر، "قلت هذا التصريح، لأني كنت في عامي الثاني مع توتنهام، وأردت أن أؤكد للناس بأني أعلم أننا كنا نستطيع الفوز بشيء مع توتنهام، وهو نادٍ لم يكن مشهورًا بتحقيق البطولات، في السبيرز حققنا اللقب في السنة الثانية، وفي سيلتيك، فزنا بالثنائية في أول موسم".
وتابع "لا يهم أن يكون عامي الأول أو الثاني، الأمر ليس بالفوز فقط، بل بكيفية تحقيق الفوز وطريقة اللعب"، معربًا عن ثقته بأن يحظى بالكثير من المتعة وإحداث الفارق في تجربته مع النصر، كون شعاره دائمًا هو خوض تحدّ جديد كل عام، بأن يكون هو العام الأفضل في مسيرته.
وأشاد بوستيكوجلو، بما وصفه بالعمل الاستثنائي الذي قدمه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق للنصر، والذي قاد الفريق لتحقيق لقب دوري روشن السعودي، بعد غياب 7 سنوات، مضيفًا "النادي مستعد للذهاب للتحدي التالي، ولهذا الأمر أنا موجود"، مؤكدًا أنه يملك الكثير من الطموحات، وسعيد بالعمل في منشأة النصر التي تلبي طموحات أي لاعب، كما أنه عمل كثيرًا في آسيا، وأن الدوري السعودي يتطور، كون هناك 6 أندية منافسة وتريد الفوز، كما أن دوري الأبطال بطولة كبيرة، ومن المهم التواجد في نادٍ يتمتع بالاستقرار.
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سر رفض روبرتو مارتينيز لتدريب النصر .. وصدمة للمهيدب!
"أخلاقيات المهنة منعته من تدريب النصر والاتحاد وجهة مناسبة"!.. محامي روبرتو مارتينيز يكشف الحقائق رسميًا
كشف جيسي دي بريتر، محامي ومدير أعمال المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، عن حقائق مهمة للغاية؛ بخصوص ارتباط اسم موكله بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في صيف العام الحالي.
مارتينيز البالغ من العمر 52 سنة، أعلن رحيله عن منتخب البرتغال رسميًا؛ وذلك بعد توديع بطولة كأس العالم 2026، بالخسارة أمام إسبانيا في دور ثمن النهائي.
"اقبل بصلاحياتك أو لا تعود" .. مفاجأة محبطة حول ملف إبراهيم المهيدب لرئاسة النصر بعد عبدالله الماجد!
منذ شهر مارس الماضي، والحديث لم يتوقف حول عودة "مُحتملة" من قِبل إبراهيم المهيدب لإدارة الدفة في النصر، بداية من التوجه نحو الاستحواذ على النادي، بعد اتجاه صندوق الاستثمارات العامة نحو "خصخصة" الأندية الكبرى، ومن ثمّ الحديث عن العودة لرئاسة المؤسسة غير الربحية.
"الميزانية محدودة للغاية" .. خطة تحركات النصر في الميركاتو الصيفي 2026: ثلاث صفقات وتعليق مصير ثنائي الفريق
يرسم النصر شكل موسمه الجديد 2026-27 رفقة مدربه الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، وسط عديد العواقب المالية، التي تجعله يتحرك بحذر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
منذ الموسم الماضي والعالمي يعاني من أزمة مالية ما سواء لنقص المدخرات في خزينته أو حتى بالنظر للدعم المقدم من لجنة الاستقطابات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.
حتى عندما أراد النادي العاصمي التعويل على حصوله على دعم أكبر كون مبارياته تحقق نسب بث أعلى حول العالم، فوجئ باستبعاد عوائد حقوق البث القادمة من أوروبا من معايير الدعم، لتكون حصته أقل من غريمه الهلال في الأخير.
ما هي صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2026؟
يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد بدء الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، الذي شكل عامل جذب كبير للعديد من النجوم.
ومع انطلاق سوق الانتقالات الصيفية 2026، تسعى جميع أندية دوري روشن لتدعيم صفوفها بأفضل طريقة ممكنة.
وكما الحال في الموسم الماضي، ينتظر الجميع منافسة شرسة بين نجوم الدوري السعودي العالميين، لخوض صراع هائل على اللقب والمقاعد المؤهلة للبطولات الآسيوية.
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رونالدو كبش فداء بعد وداع كأس العالم
أشار بأصابع الاتهام نحو هذا اللاعب .. مدرب النصر السابق يدافع عن "كبش الفداء" رونالدو بعد وداع كأس العالم
انتهى رسمياً حلم كريستيانو رونالدو بالفوز بكأس العالم عقب الهزيمة المؤلمة أمام إسبانيا في مدينة دالاس الأمريكية.
وبينما غادر المهاجم المخضرم الملعب وهو يذرف الدموع، سارع مدربه السابق في النادي إلى الدفاع عن صاحب الـ 41 عاماً في مواجهة الانتقادات المتزايدة التي أحاطت بأدائه في هذه البطولة الأخيرة.
وسط التكهنات حول اعتزاله .. رسالة خاصة من رئيس الوزراء البرتغالي لرونالدو!
خرج لويس مونتينيجرو، رئيس الوزراء البرتغالي، من أجل توجيه التحية إلى كريستيانو رونالدو بعد الخروج من كأس العالم 2026.
البرتغال ودعت المونديال أمس، الإثنين من دور الـ16، بعد خسارتها أمام إسبانيا بهدف دون رد سجله ميكيل ميرينو، ليتبدد حلم رونالدو في تحقيق المونديال.
رسالة إلى كريستيانو رونالدو: إنجاز 2016 لا يُنسب إليك وحدك.. وتعلم من ليونيل ميسي "كيف لا تعاير بلدك"!
كأن متاعب الخروج من ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026، لم تكفِ الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ الذي فتح على نفسه "أبوابًا من الجحيم"، في بلاده.
نعم.. منتخب البرتغال ودع بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ وذلك بعد الهزيمة (0-1) أمام إسبانيا، في دور ثمن النهائي.
ولم يقدّم رونالدو المستوى المأمول منه، في هذه النسخة المونديالية؛ حيث اكتفى بتسجيل هدفين ضد منتخب أوزباكستان في "المجموعات"، وآخر من "ركلة جزائية" أمام كرواتيا في دور الـ32.
"مولينا ضرب إمام عاشور ولم ينذر شفويًا" .. إعلامي يستشهد بواقعة الهلال والنصر لإدانة ليتكسير بعد أزمة مصر والأرجنتين!
لا تزال أصداء "الجدل التحكيمي" الذي صاحب مباراة مصر والأرجنتين، في دور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2026، تلقي بظلالها على الساحة العالمية، في ظل تنديد الفراعنة، بتعرضهم لظلم تحكيمي فادح تسبب في "ريمونتادا" ميسي ورفاقه.
ما قبل الدقيقة 79، يقول إن مصر ستصنع المعجزة، وتقصي الأرجنتين، حامل اللقب، من المونديال، بعد التقدم بهدفين نظيفين، ولكن بعد ذلك ماذا حدث؟ 11 دقيقة، وجدل تحكيمي وراء عدم احتساب مخالفات لصالح الفراعنة، جعلت حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الإفريقي، يفتح النار على الجميع، ويصف الأمر بقوله "أرادوا أن يبقى ميسي في كأس العالم".
المنتخب المصري خسر بنتيجة (2-3)، وودع المونديال، ولكن كسب احترام الجميع، فيما بقي الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، هو المدين الأول برفقة تقنية الفار، فيما وُصف بـ"سرقة الفوز" من الفراعنة، واغتيال حلمه في المضي قدمًا نحو صنع التاريخ في البطولة المُقامة على أرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
رونالدو، ميسي، روماريو وأبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم
طبقاً لمؤسسة إحصائيات كرة القدم، يقودكم جول في هذا التقرير لمعرفة أبرز 10 هدافين في تاريخ كرة القدم ومن بينهم ميسي ورونالدو، فمن هم البقية؟
ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟
استمر الصراع التهديفي بين الأسطورتين رونالدو وميسي، فمن الذي يتفوق على الآخر حتى الآن؟
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ما ينتظر النصر في موسم 2026-2027
ومن المنتظر أن يخوض النصر عدة تحديات خلال الموسم الرياضي المُقبل، حيث يستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري روشن السعودي، فضلًا عن المشاركة في بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي، دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان النصر قد توج بلقب دوري روشن، بعدما وصل إلى 86 نقطة من 34 مباراة، ليتفوق على الهلال "الوصيف"، بفارق نقطتين فقط.
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