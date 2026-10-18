أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | ثلاثي العالمي يغيب أمام نيوم .. وجورج جيسوس يتعنت أمام كريستيانو رونالدو
أخبار المصابين
ثلاثي النصر يغيب أمام نيوم
يستعد النصر لمواجهة نيوم، بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2026-27.
وأعلن الاسترالي أنجي بوستيكوجلو رسميًا غياب الثلاثي كينجسلي كومان، محمد سيماكان وعبدالرحمن غريب عن المباراة، على إثر معاناتهم من إصابات مختلفة.
الشراري يغيب أسبوعين
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن مدافع النصر نادر الشراري يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، تعرض له خلال الجلسة العلاجية، التي خضع لها بالأمس.
عطفًا على ذلك، يغيب اللاعب عن الملاعب فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.
العقيدي أسبوع في لندن
تقرر أن يمكث حارس النصر نواف العقيدي في العاصمة البريطانية "لندن" لمدة أسبوع، بعدما خضع لعملية جراحية في مرفق اليد، حيث أصيب به خلال كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".
وأشارت مصادر صحيفة "الرياضية" إلى أن الجراح الإنجليزي الذي أجرى العملية للعقيدي سيشرف على حالته بعد العملية، على أن يمنحه البرنامج التأهيلي لتنفيذه في عيادة النادي بعد عودته من الرحلة العلاجية.
جدل استبعاد العمري من المرشحين للأفضل في آسيا
"3 معايير لأفضل لاعب في آسيا" .. شروط خاصة أجبرت الاتحاد السعودي على تجاهل نجم النصر!
كشف الصحفي السعودي بدر بالعبيد، عن الآلية التي يستخدمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل ترشيح اللاعبين المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في آسيا لكل عام.
وتطرق بالعبيد خلال تواجده مع الإعلامي "خالد الشنيف" عبر برنامج "دورينا"، إلى سبب عد تواجد عبد الإله العمري ضمن القائمة النهاية المرشحة للفوز بالجائزة الخاصة بالعام الحالي 2026.
جائزة الأفضل في آسيا: ترشيح سالم الدوسري "منطقي" ولكن .. نجم النصر و5 لاعبين استحقوا المنافسة وكأس العالم لا يكفيهم!
"إن لم يترشح هذا العام، فمتى يترشح؟"، لعلّ هذا السؤال الذي تبادر إلى أذهان الكثير من المتابعين، عند رؤية القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، والتي شهدت تواجد الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، في انتظار الإعلان عن الفائز في بانكوك، في التاسع عشر من نوفمبر.
في سابقة "سعودية" لأول مرة، قرر الاتحاد الآسيوي، أن يمنح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، فرصة تاريخية ليتنافس على نيل الجائزة للمرة الثالثة بعد 2022 و2025، والتي ستجعله أول من يحقق هذا الإنجاز بلا منازع، فيما ترشح فراس البريكان، الذي قاد الأهلي لإنجاز التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة للجائزة، فضلًا عن مشاركة علي رضا بيرانفاند الذي ترشح للمرة الثانية بعد 2019.
الهجوم على جيسوس بسبب رونالدو
فيديو | "سينتهي بك الحال أمام المرايا" .. صحفي برتغالي: جيسوس استخدم محاميه لمهاجمة رونالدو ولكنه سينكر ذلك!
خرج الصحفي البرتغالي لويس فيلار، من أجل توضيح ملابسات الموقف الأخير من لويس هنريكي، محامي المدرب جورج جيسوس، وهجومه العنيف على نجم النصر كريستيانو رونالدو.
مستقبل رونالدو مع منتخب البرتغال كان حديث الساعة في فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث اعترض على قيام جيسوس بتهميشه في مباراة النرويج بدوري الأمم الأوروبية، رغم اتفاقهما على إشراكه، قبل أن يغادر المعسكر ويتعرض لعقوبة في وقت لاحق.
جيسوس يرفض التنازل
أكدت مصادر صحيفة "الرياضية" أن جورج جيسوس؛ المدير الفني لمنتخب البرتغال، يرفض التنازل عن شروطه، من أجل الصلح مع قائد البحارة كريستيانو رونالدو.
وأوضحت المصادر أن عودة الدون لمنتخب بلاده تبدو صعبة في الوقت الحالي، في ظل تمسك جيسوس بالقواعد التي وضعها وكانت سببًا في أزمته من الأول.
فيما تشير "الرياضية" إلى أن رحيل جيسوس عن البرتغالي غير مطروح حاليًا، إذ أن كافة المساعي منصبة على الصلح بين المدرب وصاروخ ماديرا.
إحراج السهلاوي
فيديو | "كم عدد أهدافك الملغية بوجود تقنية الفيديو؟" .. رد حاسم من محمد السهلاوي على محاولة مشجع لإحراجه!
كشف المهاجم السعودي محمد السهلاوي، عن رأيه في إمكانية استخدام تقنية الفيديو خلال أهم مراحل مسيرته الكروية، وموقف الأهداف المثيرة للجدل التي سجلها في الدوري السعودي.
السهلاوي حل ضيفًا على برنامج "نادينا" عبر شبكة "MBC'، وقام أحد المشجعين بسؤاله عن هذا الأمر، لتكون إجابته حاسمة وسريعة!
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