أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | اتهامات بسبب نواف العقيدي .. وكريستيانو رونالدو يعود
أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
كريستيانو جونيور يتدرب في ريال مدريد
إحياء صراع ميسي ورونالدو والنصر سيستفيد!.. كريستيانو جونيور بقميص ريال مدريد "حلم بدأ بالتدريب وينتظر التحول لتاريخ"
لم يكن مجرد خبر عادي؛ بل إعلان عن إمكانية بدء فصل جديد لقصة عائلة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع العملاق العاصمي ريال مدريد.
الحديث هُنا عن الخبر الذي نشرته صحيفة "ذا أثلتيك"، بخصوص تدرب كريستيانو جونيور، نجل رونالدو، مع فريق ريال مدريد تحت 16 عامًا؛ والذي أثار الكثير من الجدل والتكهُنات، في الشارع الرياضي العالمي.
جونيور يلعب حاليًا في الفئات السنية لنادي النصر؛ بينما يتواجد والده مع الفريق الأول لكرة القدم، بعدما صنع تاريخًا مُخلدًا بقميص الميرينجي.
ومثّل رونالدو "الأب"، فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأخيرًا النصر.
بينما كريستيانو "الابن"، الذي سيكمل عامه السادس عشر في شهر يونيو القادم؛ لعب في الفئات السنية لأندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد والنصر، طوال مسيرته الكروية حتى الآن.
اتهامات بسبب نواف العقيدي .. وجون دوران يسخر بعد سؤال عن رونالدو
"ابتلينا بهم والله يكفينا شرهم" .. نصيحة لنواف العقيدي تتحول لاتهامات بضرب مصلحة المنتخب السعودي
كعادة أي معسكر للمنتخب السعودي في السنوات الأخيرة، تتسبب الميول للأندية في إفساد الجو العام حوله، وبطل هذه المرة حارس مرمى النصر نواف العقيدي، الذي تراقبه الأعين عن كثب بعد تهميش دوره في ناديه، نظرًا لأخطائه في المباريات.
فيديو | جون دوران يستقبل سؤالًا غريبًا عن كريستيانو رونالدو بـ"ضحكة ورد فعل ساخر مع زميله"
تلقى الكولومبي جون دوران، مهاجم نادي النصر "المعار" إلى زينيت سانت بطرسبرج الروسي، سؤالًا مفاجئًا عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.
دوران زامل رونالدو، في صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وذلك في الفترة من يناير إلى يونيو 2025، قبل الخروج "معارًا" إلى فنربخشه التركي ثم زينيت.
أخبار المصابين
اختبار ميداني لساديو ماني
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن السنغالي ساديو ماني؛ جناح النصر، سيخضع لاختبار ميداني، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق أو قد تتأجل مشاركته ليوم الأحد المقبل.
ماني عانى الفترة الماضية من إصابة في مفصل القدم، غاب على إثرها عن التدريبات الجماعية.
جلسات علاجية لعبدالرحمن غريب
خضع عبدالرحمن غريب؛ جناح النصر، لجلسات علاجية اليوم الأربعاء، في مقر النادي، على إثر معاناته من آلام في الظهر.
ومن المقرر أن يخضع غريب بعد ذلك إلى تقييم من الجهاز الطبي للفريق، لتحديد ما إذا كان قادرًا على المشاركة في التدريبات الجماعية أو لا يزال في حاجة لمزيد من العلاج.
عودة رونالدو غدًا
أكدت صحيفة "الرياضية" وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، للعاصمة السعودية "الرياض" خلال الساعات الماضية، بعد خضوعه لفترة علاج وتأهيل في مدريد خلال الأيام الماضية.
ومن المقرر أن ينضم الدون لتدريبات العالمي في الغد، لكن لم يتحدد موقفه بعد من المشاركة.
كبار النصر يهزمون فريق تحت 21 عامًا
استغلالًا لفترة التوقف الدولي الحالية، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مناورة مساء اليوم، أمام فريق تحت 21 عامًا بالنادي، داخل مركز "دار النصر" التدريبي.
وحقق كبار العالمي الفوز في المناورة برباعية مقابل هدف وحيد، سجلها حيدر عبدالكريم، أنجيلو جابرييل، كينجسلي كومان وسالم النجدي.