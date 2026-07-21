أخبار النصر اليوم | الفوضى مستمرة .. مفاجأة نواف العقيدي وأندية أوروبية تتنافس على موهبة العالمي

"لديه المستوى المطلوب للعب في السعودية ولكن!" .. الأسطورة رونالدو يقيم مسيرة كريستيانو بعد كأس العالم 2026

قدم أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو تقييماً واقعياً لمسيرة كريستيانو رونالدو الطويلة، مشيراً إلى أن المهاجم المخضرم قد لا يكون قادراً بعد الآن على المنافسة في أعلى مستويات كرة القدم الدولية.

ورغم اعترافه بأن نجم النصر لا يزال قوة لا يستهان بها في الدوري السعودي للمحترفين، فإن «أوفينومينو» يعتقد أن المتطلبات البدنية لكأس العالم أصبحت عقبة لا يمكن تجاوزها أمام اللاعب الأسطوري الذي يحمل القميص رقم 7.

اكتفى بتهنئة إسبانيا بكأس العالم .. انتقادات عنيفة تجبر حساب دوري روشن على حذف صورة رونالدو!

في خطوة اعتبرها البعض بمثابة "السقطة"، أثار الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي، جدلًا واسعًا، بسبب صورة نشرها بالتزامن مع احتفالات المنتخب الإسباني بتتويجه بطلًا لكأس العالم 2026.

وبعد نهائي، تفوق فيه الإسبان أداءً ونتيجة، خسر المنتخب الأرجنتيني فرصة التتويج باللقب للمرة الثانية تواليًا، بسقوطه أمام كتيبة دي لافوينتي، بهدف نظيف، أحرزه فيران توريس، في الوقت الإضافي، ليضفي النجمة الثانية إلى قميص "لا روخا".

مباراة شهدت الكثير من الأحداث الدرامية، بين طرد إنزو فيرنانديز، للإنذار الثاني في الدقيقة 90+3، وإصابة ليساندرو مارتينيز، واعتداء لياندرو باريديس، على لاعب إسبانيا، بابلو جافي، فضلًا عن مطالبة ليونيل ميسي بـ"طرد" مارك كوكوريلا بداعي تغطية فمه أثناء التحدث معه، وذلك مشهد بكاء ميسي في ليلة خسارة اللقب، ومعانقته من قِبل لامين يامال.