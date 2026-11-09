أخبار النصر اليوم | عرض يهدد مسيرة نواف العقيدي مع العالمي .. وتحذير من الإفلاس

"لاعبا الهلال والنصر صارا منسيين" .. نصائح لهمام الهمامي حول مستقبله وهذا ما يميز الشباب!

منذ تألقه في كأس الخليج، وبات مستقبل همام الهمامي، نجم نادي الشباب، مثار جدل، في ظل الحديث حول رغبة النصر في التعاقد معه، خلال الصيف الماضي، ورسائل تقرّبه من الهلال، مع الاقتراب من دخوله الفترة الحرة في عقده مع "الليث".

بعد أنباء الهلال وبرشلونة: تفاصيل بند تجديد جواو فيليكس مع النصر .. "ليس تلقائيًا و3 شروط لتفعيله"

مع اقترابه من دخول الفترة الحرة، لا يزال البرتغالي جواو فيليكس، صانع ألعاب النصر، في انتظار "تفعيل" الإدارة لبند تجديد عقده، قبل انتهائه في يونيو 2027، في ظل الأحاديث ما بين رغبته في العودة لأوروبا، أو ترقب الهلال لموقفه.

في انتظار الفترة الحرة .. عملاق سعودي يترقب "خطف" نواف العقيدي من النصر!

لا يزال مستقبل الدولي نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، مثار جدل واسع، في ظل اقترابه من دخول الفترة الحرة في عقده، وقلة دقائق مشاركته في المباريات، مع اعتماد المدير الفني أنج بوستيكوجلو، على الحارس البرازيلي بينتو كريبسكي.