أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | كواليس رحيل مارسيلو بروزوفيتش .. اتهامات للعالمي بعد تجديد عقد لاعبه المحلي وجديد الأزمة المالية
رحيل بروزوفيتش رسميًا .. قرار جاء بالإجماع
أعلن النصر اليوم الإثنين، رحيل لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بعد نهاية عقده بنهاية يونيو الماضي.
الكرواتي كان قد انضم للعالمي في صيف 2023 قادمًا من إنتر الإيطالي مقابل 15.7 مليون يورو وبعقد امتد لثلاث سنوات.
وشارك بروزو في 124 مباراة مع النصر، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 23 آخرين، فيما حقق لقبي دوري روشن السعودي والبطولة العربية للأندية.
وأوضح الإعلامي الرياضي خالد الرشيد أن قرار رحيل بروزوفيتش رغم أنه أحد نجوم النصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، جاء بالإجماع بين المدير الرياضي سيماو كوتينيو والرئيس التنفيذي جوسيه سيميدو، بجانب المدرب الجديد آنج بوستيكوجلو.
جديد الأزمة المالية .. "عروض النصر لا تصل للوكلاء"
أكد الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز العصيمي أن النصر يعاني من أزمة مالية بسبب تفاوت الدعم بين الأندية، لدرجة أن وكلاء اللاعبين لا تصلهم سوى عروض ناديي الهلال والأهلي فقط.
وكتب العصيمي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ما زال حامل اللقب يعاني من شح الدعم حتى يستطيع توفير احتياجاته من اللاعبين. على عكس ما يتردد من الهلال والأهلي ومخالصات ومفاوضات وتعاقدات وأرقام فلكية. حتى الوكلاء لا يصلهم الآن إلا عروض الهلال والأهلي!، حامل اللقب يستحق سرعة دعم حتى يتم توفير كل احتياجات المدرب".
حكايات بوستيكوجلو
سائق بوشكاش وطريد الشاشات.. 5 حكايات مجنونة شكلت عقلية مدرب النصر الجديد!
يمثل إعلان نادي النصر السعودي عن التعاقد مع المدير الفني الأسترالي، ذي الأصول اليونانية، أنجي بوستيكوجلو، بعقد يمتد لموسمين خلفاً للبرتغالي جورج جيسوس نقطة تحول مفصلية في المشروع الرياضي للنادي العاصمي.
لا يعد بوستيكوجلو مدربًا تقليديًا بأي مقياس، بل هو ظاهرة تتسم بالتعقيد النفسي، والعناد التكتيكي الذي لا يلين.
لفهم الطبيعة الصدامية والمثابرة التي تميز بها، لابد من العودة إلى جذوره التي بدأت بعد هجرة عائلته من أثينا عام 1970 إثر الانقلاب العسكري، ونشأته في بيئة عمالية واجهت ضغوط الاندماج في أستراليا، حتى أن عائلته غيرت لقبها مؤقتًا إلى "بوستيكوس" ليسهل تقبلها.
بسبب مليون دولار .. بوستيكوجلو رفض التدريب في كأس العالم قبل التوقيع مع النصر
ذكرت مصادر في أوزباكستان في الساعات الماضية أن تدريب المنتخب الذي شارك في كأس العالم الجارية وودع البطولة من دور المجموعات تم عرضه على بوستيكوجلو ولكن رفض.
اتهامات بعد تجديد عقد غريب
"رواتب عالية ومردود هزيل".. اتهام النصر بالمشاركة في تدمير المنتخب السعودي وعبدالرحمن غريب الدليل!
فتح الصحفي الرياضي عبدالعزيز الهدلق، النار على نادي النصر؛ وذلك بعد تجديد عقد عبدالرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم.
النصر اتفق مع غريب البالغ من العمر 29 سنة، على تجديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة؛ وذلك بعدما كان هدفًا كبيرًا لعمالقة السعودية، خاصة الاتحاد والأهلي.
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