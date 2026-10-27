أخبار النصر اليوم | موقف كومان والحمدان من مباراة الخلود ومفاجأة رونالدو واتهامات بسبب مواجهة الوصل!

فيديو | بطاقة حمراء تحولت لأزمة .. دوران يُشتم ويُطرد ليثير ضجة واسعة مع بنفيكا

أينما ذهب المهاجم الكولومبي جون دوران، تلاحقه الأزمات والمشاكل، وهذا هو الحال مع فريق بنفيكا البرتغالي، بعد وقوع فضيحة مدوية بطرد اللاعب دون أي مبرر واضح.

وعلى الرغم من كل التحفظات المثارة حول سلوكيات لاعب النصر المُعار لبنفيكا، إلا أن هذه المرة يبدو أن الكولومبي تعرض للظلم بطريقة غريبة وغير مألوفة.

بنفيكا كان يلعب أمام سانتا كلارا في الدوري البرتغالي، ونجح في الفوز بنتيجة 2/1، حيث تألق جانلوكا بريستياني وكان نجم اللقاء الأول، بينما لعب دوران لمدة 10 دقائق فقط.

الأمور كانت تسير على ما يُرام بانتصار مريح دون مشاكل لصالح بنفيكا، قبل أن يتلقى دوران البطاقة الحمراء في الدقيقة 89، بعد مشاجرة خفيفة مع لاعبي الفريق الخصم.

بمراجعة الموقف جيدًأ، سنجد أن صاحب الـ22 سنة كان محاطًا بأكثر من لاعب من سانتا كلارا، وتعرض لكم كبير من الشتائم والسباب دون الرد بأي شيء، رافضًا الانجرار وراء تصرفات الفريق الخصم.

ومن جانبها قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إنه من غير الواضح حتى الآن تفاصيل المشادة الكلامية التي جرت بين دوران ولاعبي المنافس، والسبب الحقيقي وراء قيام الحكم بطرده بهذه الطريقة.

هل قام دوران بالتفوه بأي شيء خارج تجاه أي من اللاعبين؟ أمر وارد ولكن لم يخرج أي شخص للتأكيد على ذلك حتى الآن.