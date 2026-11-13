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Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | فكرة جديدة للرد على "شائعات" كريستيانو رونالدو والكويت.. كواليس مباراة اعتزاله وقضية جواو فيليكس

النصر
كريستيانو رونالدو
جواو فيليكس
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026..

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النصر

النصر

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فكرة نصراوية جديدة للرد على شائعات رونالدو والكويت

    كشف الإعلامي الرياضي تركي العجمة عن فكرة جديدة من عملاق الرياض النصر؛ من أجل الرد على شائعات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ودولة الكويت، التي انتشرت في الأيام الماضية.

    مزاعم تحدثت عن رفض رونالدو السفر مع النصر إلى الكويت، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي خلال شهر ديسمبر القادم؛ وهو الأمر الذي حرص الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على نفيه.

    ومن ناحيته.. أوضح العجمة عبر برنامجه "المنصة"، أن النصر يفكر في السفر مبكرًا إلى دولة الكويت؛ مع إقامة معسكر لمدة يومين أو ثلاثة أيام هناك، قبل انطلاق منافسات السوبر.

    وأشار العجمة إلى أن الهدف من هذا المعسكر؛ هو أن يلتقي رونالدو مع جماهيره في الكويت، خاصة أن الأسطورة البرتغالية متحمس بشدة لذلك.

    وأضاف الإعلامي الرياضي أن رونالدو سافر إلى الكويت منذ سنوات عديدة؛ وأنه متحمس لزيارة البلد من جديد، على حد قوله.

    جدير بالذكر أن النصر سيواجه نادي الخلود، في دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2026-2027؛ على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من قمة الأهلي والقادسية، في المباراة النهائية.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ملف فيليكس.. بين الجلسة السرية والعقوبات القوية المحتملة

    "جلس مع شخصية كبيرة في نادٍ جماهيري واتخذ قراره!".. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل جواو فيليكس مع النصر

    تحدث الإعلامي والناقد الرياضي سعيد الهلال، عن تطورات "مستقبل" البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر.

    بعد خبر "الجلسة السرية".. تحذيرات من عقوبات قوية في قضية جواو فيليكس

    حذر القانوني والناقد الرياضي خالد الشعلان، من إمكانية تصاعد قضية البرتغالي جواو فيليكس، نجم عملاق الرياض النصر؛ وذلك بعد المعلومات التي أدلى بها الإعلامي سعيد الهلال، في الساعات القليلة الماضية.

  • Cristiano Ronaldo Portugalgetty

    كواليس مباراة اعتزال كريستيانو رونالدو.. وتكريم غريب ينتظره

    بحضور ميسي وغياب جيسوس .. كواليس مباراة اعتزال رونالدو بين البرتغال والنصر!

    كشف الإعلامي المقرب من النصر عبد العزيز المريسل، عن كواليس مباراة اعتزال الأسطورة كريستيانو رونالدو، المزمع إقامتها في الرياض؛ بحسب معلوماته الخاصة.

    تكريم غريب من نوعه .. الاتحاد البرتغالي يكشف خطة ما بعد كريستيانو رونالدو

    بينما يسأل الكثيرون عن خطة الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بشأن تكريم القائد المعتزل حديثًا كريستيانو رونالدو؛ أزاح المتحدث الرسمي ريكاردو كواريزما، الستار عن جزء من التكريم المرتقب.

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  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النصر يوافق على التخلي عن محترفه.. وحقيقة رحيل كريستيانو رونالدو

    الرد السعودي جاء سريعًا .. حقيقة مفاجأة الإعلام التركي عن انتقال كريستيانو رونالدو من النصر إلى فنربخشه

    فجر الإعلام التركي مفاجأة من العيار الثقيل، عن اهتمام فنربخشه بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد عملاق الرياض النصر، خلال الميركاتو الشتوي المقبل؛ بل إن النادي السعودي لن يتحصل على أي مقابل مادي من وراء تلك الصفقة، فما هي الحقيقة؟.

    النصر يوافق على التخلي عن محترفه في "الشتوية".. بشرط!

    يبدو أن عملاق الرياض النصر، يتجه لـ"التخلي" عن أحد لاعبيه الأجانب، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

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