أخبار النصر اليوم | فكرة جديدة للرد على "شائعات" كريستيانو رونالدو والكويت.. كواليس مباراة اعتزاله وقضية جواو فيليكس

كشف الإعلامي الرياضي تركي العجمة عن فكرة جديدة من عملاق الرياض النصر؛ من أجل الرد على شائعات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ودولة الكويت، التي انتشرت في الأيام الماضية.

مزاعم تحدثت عن رفض رونالدو السفر مع النصر إلى الكويت، للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي خلال شهر ديسمبر القادم؛ وهو الأمر الذي حرص الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل على نفيه.

ومن ناحيته.. أوضح العجمة عبر برنامجه "المنصة"، أن النصر يفكر في السفر مبكرًا إلى دولة الكويت؛ مع إقامة معسكر لمدة يومين أو ثلاثة أيام هناك، قبل انطلاق منافسات السوبر.

وأشار العجمة إلى أن الهدف من هذا المعسكر؛ هو أن يلتقي رونالدو مع جماهيره في الكويت، خاصة أن الأسطورة البرتغالية متحمس بشدة لذلك.

وأضاف الإعلامي الرياضي أن رونالدو سافر إلى الكويت منذ سنوات عديدة؛ وأنه متحمس لزيارة البلد من جديد، على حد قوله.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه نادي الخلود، في دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2026-2027؛ على أن يلتقي الفائز مع المتأهل من قمة الأهلي والقادسية، في المباراة النهائية.