أخبار النصر اليوم | فراس البريكان ينتقم من العالمي .. وكواليس جديدة في محاولات كريستيانو رونالدو شراء النادي

انتقم فراس البريكان؛ مهاجم الأهلي، بطريقته من ناديه الأسبق "النصر"، عندما وجه له سؤال حول الثلاثة أندية الكبار في الدوري السعودي.

البريكان رد: "الكبار هم الأهلي، الهلال والاتحاد"، مجاهلًا النصر تمامًا، رغم أنه النادي الذي شهد بداية مسيرته الكروية.

المهاجم السعودي بدأ مسيرته في الفئات السنية بالعالمي قبل أن يرحل عنه في صيف 2021، نظرًا لعدم حصوله على فرصة المشاركة بشكل أساسي وسط هجوم الجماهير عليه، قبل أن يتألق من الفتح ثم الأهلي.



