أخبار النصر اليوم | غياب نجم الفريق عن المونديال.. مصير الخماسي المصاب ضد ضمك وأزمة التذاكر "غير اللائقة"

تحدثت صحيفة "الرياضية"، عن مصير خماسي نادي النصر "المُصاب"؛ وذلك قبل مواجهة ضمك الحاسمة، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر يحتاج للفوز على ضمك، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة الدوري؛ لضمان التتويج باللقب بشكلٍ رسمي، بعد غياب 7 سنوات.

وأعلنت الصحيفة أن فرصة مشاركة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان الفريق النصراوي، في مواجهة ضمك، أصبحت ضئيلة للغاية.

وأشارت إلى أن الرباعي الآخر "البرازيلي أنجيلو جابرييل، الفرنسي كينجسلي كومان، عبدالإله العمري وعبدالله الخيبري"؛ سيخضعون لحصة علاجية، خلال الساعات القادمة.

وشددت الصحيفة على أن هذا الرباعي، إذ لم يشعر أحد منهم بالآلام؛ سيشاركون في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة ضمك الحاسمة.