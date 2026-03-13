أخبار النصر اليوم | إصابة مفاجئة جديدة بعد كريستيانو رونالدو.. فرصة جورج جيسوس التاريخية ومخطط سعود عبدالحميد

تلقى فريق النصر الأول لكرة القدم ضربة قوية؛ وذلك قبل مواجهة نادي الخليج المرتقبة، مساء يوم السبت.

النصر يواجه الخليج، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، اشتكى السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر، من آلام في مفصل القدم؛ ما يهدد بغيابه عن مواجهة الخليج المرتقبة، في مسابقة الدوري.

وكشفت الصحيفة عن أن ماني شعر بهذه الآلام، خلال تدريبات النصر الجماعية مساء أمس الخميس؛ ولكنه سافر مع بعثة الفريق الأول رغم ذلك، في انتظار تحديد موقفه النهائي خلال الساعات القادمة.

وأساسًا.. النصر عانى من كثير الإصابات؛ آخرها تلك التي تعرض لها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في أوتار الركبة.