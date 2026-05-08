أخبار النصر اليوم | صور مسربة للموسم القادم واستمرار الجدل حول رونالدو وحسم مصير جيسوس

فيديو | "تسبب في قدوم هؤلاء وهذا ما فعله مع والدتي" .. رودجرز يكشف سر تحيته الخاصة لرونالدو!

كشف بريندان رودجرز مدرب القادسية، عن موقف إنساني نبيل، جمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مما جعله يحتفظ بمكانة خاصة لديه طوال مسيرته.

النصر لعب أمام القادسية يوم الأحد 3 مايو الجاري، وسقط في فخ الخسارة بنتيجة 3/1، ولكن رونالدو شوهد وهو يصافح رودجرز بحرارة على هامش هذه المباراة.

وواصل المدرب المدرب الأيرلندي حديثه:"منذ تلك اللحظة وكما هو واضح في مختلف الأندية التي عملت بها وقابلته من خلالها، ظلت علاقتنا قوية دائمًا، إنه شخص حقق الكثير من الأشياء المذهلة في مسيرته، وربما هو السبب الرئيسي وراء وجود الكثير من الأشخاص من أوروبا ومختلف أنحاء العالم، من أجل العمل في المملكة العربية السعودية".

وأوضح:"لن أنسى أبدًا تلك اللحظة التي عشتها معه خلال حديثه مع والدتي، كانت خاصة جدًا بالنسبة لي ولها".

وعن توقيت الواقعة:"ربما كان ذلك تقريبًا بين عامي 2004 و2008، لذا ربما في الفترة التي لعب فيها مع مانشستر بالدوري الإنجليزي، لا أعرف العام بالضبط، والدتي لم تكن مشجعة لمانشستر يونايتد، إنها أحبت كرة القدم بشكل عام وأعجبت بموهبة رونالدو".







