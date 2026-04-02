أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | مفاجأة بشأن تدخل جورج جيسوس في عمل هيرفي رينارد .. وجاهزية رونالدو وغياب رباعي أمام النجمة
سخرية من الهلال .. وجدل مظلومية النصر
"كذبة القرن" .. سخرية نصراوية من موقف الوليد بن طلال تجاه أسعار تذاكر مباريات الهلال المرتفعة
بالتزامن مع طرح تذاكر مباريات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي 2025-2026، المقرر انطلاقها غدًا الجمعة، بدأ "التلاسن" الهلالي – النصراوي، بشأن موقف مسؤولي الناديين تجاه الأسعار.
"سرعة الهلال 200 وأنت شغلتك التعقيب عليّ" .. جدل إعلامي حول مظلومية النصر ودفاع عن إنزاجي "غير الممتع"!
ها قد عاد الحديث عن المنافسة على لقب دوري روشن من جديد، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، الذي لم تحمل البشرى السعيدة للمنتخب السعودي، وجلبت الانتقادات العارمة تجاه المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الذي قدم صورة باهتة للأخضر، قبل نهائيات كأس العالم 2026.
سباق الدوري يعود مجددًا، الجمعة، مع انطلاق منافسات الجولة السابعة والعشرين، حيث يعود الحديث عن حظوظ النصر والهلال والأهلي في المنافسة على اللقب، قبل ثماني جولات من نهاية موسم 2025-2026.
"سُلفة" رونالدو ليست بدعة .. وخطوة اقتصادية ضخمة في الطريق
فيديو | مفاجأة .. الاتحاد يفكر في بيع أحد نجومه والنصر يطلب "سُلفة مالية" من رونالدو
كشف الإعلامي سعود الصرامي، عن مفاجأة مدوية، بخصوص الوضع المالي للثنائي النصر والاتحاد، وصعوبات حصولهما على الرخصة الآسيوية للموسم المقبل 2026/2027.
وأوضح الصرامي أن الأمر وصل إلى قيام كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، بمساعدة النادي بمبلغ مادي، من أجل تصحيح أوضاعه في بطولة دوري أبطال آسيا 2.
تحدث في كرة القدم كثيرًا: "سُلفة" كريستيانو رونالدو للنصر ليست بدعة.. وأسماء تاريخية شاهدة على ذلك
في غرف الملابس الفاخرة، تُوقّع العقود بملايين الدولارات؛ حيث يُنتظر من اللاعب أن يقدّم العرق والجهد، مقابل "شيك" في نهاية الأسبوع أو الشهر.
لكن.. خلف الستائر المرصعة بالنجوم، تُكتب فصول مُغايرة أحيانًا، لا يتصدرها المدربون أو كشافوا المواهب؛ بل "الحسابات البنكية" للاعبين، الذين يتحوّلون إلى "مقرضين" لإنقاذ أنديتهم.
نعم.. بعض الأندية تُعاني ماليًا في فتراتٍ ما، وهو نفس الأمر بالنسبة للاتحادات الوطنية؛ الأمر الذي يدفع الكثير من اللاعبين، لتقديم المساعدات إليهم.
هذه المساعدات المالية من اللاعبين، تتنوع بين تأجيل الرواتب وتخفيض العقود، أو حتى الدفع من "جيبهم الخاص"؛ من أجل إنقاذ أنديتهم، أو اتحاداتهم الوطنية.
وبما أن مسألة تأجيل الرواتب وتخفيض العقود، شائعة جدًا في عالم الساحرة المستديرة؛ فإننا سنُركز على بعض الأمثلة، عن لاعبين دفعوا الأموال من "جيبهم الخاص".
وحديثنا عن هذه النماذج؛ يأتي كدليل على أن ما يفعله النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو حاليًا، ليس ببدعة أو أمر غريب.
رقم جنوني.. النصر يستعد لحسم "أضخم صفقة رعاية" في تاريخ الشرق الأوسط
يستعد عملاق الرياض نادي النصر لـ"صفقة اقتصادية"؛ ستكون الأضخم في تاريخ الرياضة، بمنطقة الشرق الأوسط.
مطالب بمعاقبة رونالدو .. ومفاجأة بشأن جيسوس والمنتخب
"يتمادى ويتجاوز داخل الملعب وخارجه" .. تشكيك في تدخل كريستيانو رونالدو لمنع نجم عالمي عن الانضمام إلى الهلال ومطالب بمعاقبته
رغم قيمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، الكبيرة داخل دوري روشن السعودي، باعتراف حتى منافسي العالمي إلا أن مطالب معاقبته تخرج بين الحين والآخر مع اختلاف المواقف والأسباب، وهذه المرة "صفقات الهلال" السبب.
"فضيحة" .. الكشف عن دور جورج جيسوس في تأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2026
كشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تدخل البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، في عمل الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، خلال مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
جيسوس: كنت سأدرب المنتخب السعودي
وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة النجمة، رد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، على سؤال حول موقفه من تدريب المنتخب السعودي لو عرض عليه الأمر.
وقال جيسوس "ليس هناك (لو) في كرة القدم، الحقيقة يجب أن تكون ملموسة، لقد تم استدعائي للمنتخب السعودي قبل عامين، ولكني وقعت مع الهلال، والآن تركيزي مع النصر من أجل تحقيق لقب الدوري، وتفصلنا خطوات عن هذا الإنجاز، لأن النصر كان بعيدًا عن المنافسة".
وأبدى جيسوس تفاؤله، بأن الأخضر سيقدم أداء جيدًا في كأس العالم، رغم صعوبة تحقيق اللقب، منوهًا، بحكم معرفته بالكرة السعودية، بأن اللاعب السعودي تطور بشكل ملحوظ مع المدربين الكبار، وكذلك احتكاكهم مع اللاعبين الكبار.
رونالدو جاهز وغياب رباعي النصر أمام النجمة
أعلن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للنصر، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة النجمة، غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
القائمة ضمت 21 لاعبًا؛ على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد من جديد بعد غياب عدة أسابيع على إثر الإصابة.
فيما يغيب عن القائمة الثنائي الفرنسي كينجسلي كومان والإسباني إينيجو مارتينيز على إثر الإصابة، والثنائي أيمن يحيى والبرتغالي جواو فيليكس، بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات.
فيما ضمت القائمة كل من: نواف العقيدي، بينتو ماتيوس، سلطان الغنام، سالم النجدي، نواف بوشل، محمد سيماكان، سعد الناصر، نادر الشراري، عبدالإله العمري، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالله الخيبري، علي الحسن، أنجيلو جابرييل، حيدر عبدالكريم، راكان الغامدي، سعد حقوي، عبد الرحمن غريب، ساديو ماني، محمد مران، عبدالله الحمدان، كريستيانو رونالدو.
أخبار صفقة صلاح
"لا يتناسب مع استراتيجيتنا" .. مسؤول برابطة الدوري السعودي يصدم محمد صلاح
يبدو أن الطريق لم يعدد ممهدًا كما كان من قبل أمام خطوة انتقال المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، إلى أحد أندية دوري روشن السعودي بنهاية الموسم الجاري، رغم أنه أصبح صفقة حرة.
لأن العقل يقول العكس.. لهذا لا يمكن للدوري السعودي رفض محمد صلاح!
تداولت الأوساط الرياضية في الساعات القليلة الماضية تقارير إعلامية أثارت جدلًا واسعًا حول حقيقة موقف مسؤولي دوري روشن للمحترفين من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.
وزعمت بعض الأنباء أن هناك اتجاهًا لرفض قدوم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهو ما أحدث صدمة لدى الجماهير العربية والعالمية على حد سواء.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية لاسيما بعد أن أعلن الفرعون المصري بشكل واضح رحيله عن قلعة الريدز بنهاية الموسم الجاري مما جعل الأنظار تتجه صوب المملكة العربية السعودية كوجهة محتملة ومثالية للنجم العالمي.
"تسجيل ابنته في مدرسة جدة وتسويق البرامج له مرحلة لن تعود" .. رفض سعودي جديد لانضمام محمد صلاح لدوري روشن
بعدما أصبح لاعبًا حرًا لم يعد المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول، مرغوبًا به بدوري روشن السعودي .. هذا هو الرأي الذي ينضم له فرد جديد كل يوم في الوسط الرياضي!