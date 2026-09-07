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أخبار النصر اليوم | جديد أزمة جواو فيليكس .. واتهامات بتعامل غير احترافي مع نجم العالمي
أزمة جواو فيليكس
"عقوبته لا تزيد عن 100 ألف ريال" .. قانوني يكشف مخالفة جواو فيليكس بعد تصريحه عن الدوري السعودي!
أكد المستشار القانوني فهد القحيز، عبر برنامج "المنتصف"، أن صانع الألعاب البرتغالي جواو فيليكس، وإن لم يوجّه حديثه إلى حكام أو لجان أو لاعب الفريق الخصم، إلا أنه - بشكل عام - يعتبر مثارًا للرأي العام، ومن حق لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تقوم باستدعائه وسؤاله بشكل مباشر عن قصده إزاء تصريحه.
"لن يُعاقب والدليل كريستيانو رونالدو" .. جواو فيليكس يفلت من مقصلة لجنة الانضباط رغم تصريحه المثير عن الدوري السعودي!
يبدو أن النجم البرتغالي جواو فيليكس، جناح النصر السعودي، لن يدفع ثمنًا لتصريحاته المثيرة للجدل التي أطلقها في أعقاب خسارة فريقه على يد الغريم الاتحاد، مساء السبت.
اتهامات بتعامل غير احترافي بسبب غريب .. وتصريحات مفبركة لبوستيكوجلو
ما وراء استمرار غريب .. "تعامل غير احترافي من الإدارة" ولهذا فضّل التجديد للنصر عن الاتحاد!
أسدل نادي النصر، الستار أخيرًا على إشكالية تجديد عقد عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعد إعلان استمراره حتى عام 2028.
استمرار غريب مع النصر، ملف شهد جدلًا كبيرًا، في ظل العروض التي تلقاها من كبار دوري روشن السعودي، من أجل التعاقد معه، فضلًا عن أزمة وضع النادي تحت لجنة الرقابة المالية، التي قيّدت إتمام إجراءات التجديد له، طوال الفترة الصيفية.
شكك في نوايا مسؤولي الكرة السعودية .. تصريحات "مُفبركة" على لسان أنجي بوستيكوجلو تثير الجدل
الهزيمة دائمًا ما تكون فرصة للاصطياد في الماء العكر لأي فريق، وعندما يكون حاله كحال النصر، حيث الأزمات الإدارية والمالية، فالجدل يزداد أكثر حتى وإن كانت هذه الهزيمة هي الأولى له في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2026-27.
هذا ما حدث للنصر بعد الهزيمة أمام الاتحاد، حيث استغل البعض الموقف لتمرير تصريحات "مفبركة" على لسان مدربه الاسترالي أنجي بوستيكوجلو.
استغلال الفتح لغش رونالدو .. وإمكانية مشاركته ميسي في مباراة اعتزال
التسويق كما يجب أن يكون .. الفتح يستغل "غش" كريستيانو رونالدو للترويج لمباراته المقبلة
دائمًا ما يبدع المركز الإعلامي لنادي الفتح في حملاته التسويقية وتحقيق الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهذه المرة استغل لقطة بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للترويج لمباراته المقبلة أمام الدرعية.
الحلم الذي ينتظره الجميع .. ترتيبات أسطورة الأرجنتين تجمع ميسي ورونالدو بفريق واحد!
مفاجأة من العيار الثقيل تنتظر عشاق كرة القدم، بإمكانية ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي بفريق واحد، بسبب "مباراة وداعية" لكارلوس تيفيز.
المهاجم المعتزل أنهى رحلته مع كرة القدم في 2021 بعد آخر تجربة له مع بوكا جونيورز، ورغم مرور هذه الفترة الطويلة، إلا انه قرر ترتيب مباراة تكريمية له في الأرجنتين.
نظرية المؤامرة في النصر
نفوذ رونالدو و"فيليكس لم يقل سأفضح الدوري" .. النصر وجد مبررًا لنظرية المؤامرة وشائعة بوستيكوجلو الدليل!
دعونا نضيق الدائرة قليلًا، ونركز على آخر موسمين، ليس بنظرة نصراوية، وإنما استعراض لظاهرة غريبة ترافق نادي النصر، والتي تتعلق بـ"التصريحات المنسوبة"، حيث أن واقعة جواو فيليكس، ليست بجديدة على الإطلاق، بل حلقة جديدة في تلك السلسلة.
باختصار، ما نشاهده في آخر موسمين، هو نشر تصريح على لسان نصراوي يثير ضجة واسعة، ثم يخرج مصدر مؤكد ينفي خروج التصريح المنسوب، ولكن بعد أن يتحول إلى سلاح ذي حدين؛ سواءً للنصر من أجل إثبات نظرية المؤامرة، أو منافسيه لتوريط نجوم العالمي والمطالبة بمعاقبتهم. جورج جيسوس وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس، كلهم ضيوف في تلك الظاهرة التي جعلت النصر بطلًا للأحداث المثيرة للجدل، منذ الموسم الماضي "2025-2026"، والذي شهد تربع "فارس نجد" في قمة دوري روشن، وعودته لمنصات التتويج من جديد.
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