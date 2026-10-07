أخبار النصر اليوم | تعليق بوستيكوجلو على أزمة رونالدو وجيسوس .. و"لا مبالاة" جون دوران في فنربخشه

يعود النصر لاستئناف منافساته في دوري روشن السعودي 2026-27 بمواجهة الدرعية، بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الثامنة.

وعقب مدربه الاسترالي أنجي بوستيكوجلو اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن استعدادات لاعبيه، خاصةً القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أزمته الأخيرة مع جورج جيسوس؛ المدير الفني لمنتخب البرتغال.

وقال بوستيكوجلو في المؤتمر: "عاد رونالدو وجاهز للمشاركة في المباريات، أما عن أزمته، فأنا دربت منتخبات على مدار أربع سنوات، ولا أحب أن يتحدث مدربو الأندية عن مدربي المنتخبات، لذا لن أتطرق لهذا الموضوع".

وأضاف: "بعيدًا عن هذا الموضوع، استعدينا على مدار أسبوعين خلال فترة التوقف، واستفاد لاعبونا بعيدًا عن ضغط المباريات، وإن كان الدوليون لم يحصلوا على الراحة اللازمة".

الاسترالي اختتم: "لا أعرف لماذا يرى البعض الدرعية كفريق صغير، بل هو فريق جيد وكبير. أتمنى أن تكون الفترة القادمة مميزة للنصر على مستوى النتائج والأداء".



