أخبار النصر اليوم | ضربة تحرج الهلال.. معركة قضائية بسبب كريستيانو رونالدو وحقيقة إصابته مجددًا

حسمت الفحوصات الطبية التي خضع لها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ جدل تعرضه للإصابة، من عدمه.

رونالدو سجل هدفين في فوز النصر (5-2) ضد نادي النجمة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ ولكنه خرج في الدقائق الأخيرة، مع مخاوف من تعرضه للإصابة.

وأساسًا.. كانت مباراة النجمة؛ هي الأولى للأسطورة البرتغالية بعد الشفاء من الإصابة، التي أبعدته عن النصر في الفترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الإثنين؛ أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها رونالدو، عدم تعرضه للإصابة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر؛ لم يتعد كونه إجهاد عضلي تعرض له كريستيانو رونالدو، ضد نادي النجمة.