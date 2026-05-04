أخبار النصر اليوم | تبرئة إدارة العالمي من أزمة ديربي الهلال .. انتقادات لجورج جيسوس ومؤامرة مزعومة تجاه رونالدو

الآن عرفنا أين "بوصلة الدوري": مفارقة أبو الشامات لم تكتمل .. درس النصر "رودجرز أكبر من الحصان الأسود"!

هيا بنا نشعل التحدي مجددًا، الدوري لا يزال في الملعب، النصر تلقى هزيمة أمام مضيفه القادسية بنتيجة (1-3)، في معقل الأمير محمد بن فهد، والأهلي، بطل آسيا، يفوز على الأخدود برباعية نظيفة، في ملعب الإنماء، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

وجاءت ثلاثية القادسية عن طريق محمد أبو الشامات، مصعب الجوير، خوليان كينيونيس في الدقائق 24 و55 و78، بينما سجل جواو فيليكس، هدف النصر الوحيد في الدقيقة 39.

وتجمد رصيد النصر عند 79 نقطة، ليبقى في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق خمس نقاط عن الهلال، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، كما يحل الأهلي في المركز الثالث، برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة عن القادسية "الرابع".

خسر النصر واشتعل الدوري، والقادسية يواصل بعثرة أوراق الدوري، كتيبة بريندان رودجرز أشعلت المنافسة مجددًا، بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة دوري روشن السعودي.

ورغم أن المنافسة "عمليًا" محصورة بين النصر والهلال، إلا أن الأهلي، قرر أن يلعب على "الأمل البعيد"، ليفوز على الأخدود برباعية نظيفة، ويزداد الدوري تشويقًا، مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة.

بالعودة إلى ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، كيف كان "الدون" كريستيانو رونالدو؟ الإجابة هي: مباراة للنسيان، فرغم بعض اللقطات، إلا أن القادسية - بشكل عام - عرف كيف يُسقط رونالدو في شباكه.
















