أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | ظروف قهرية تتسبب في تأجيل عودة اللاعبين للتدريبات .. وحسم جدل مزاعم "المؤامرة" بملف الدعم المالي
تأجيل عودة التدريبات
أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي أن الفريق الأول للنصر قرر تأجيل عودته للتدريبات الجماعية، ليومين آخرين.
لاعبو العالمي من غير الدوليين كانوا قد حصلوا على راحة سلبية فور نهاية الموسم المنقضي في مايو الماضي وحتى يومنا هذا، بالتزامن مع كأس العالم 2026.
وكان من المفترض أن يعود اللاعبون للتدريبات في الثالث من يوليو المقبل، لكن تقرر تأجيل العودة ليومين آخرين (5 يوليو)، خاصةً في ظل عدم التعاقد بعد مع مدرب جديد لخلافة البرتغالي جورج جيسوس.
ويأتي هذا القرار في ظل عدم انتهاء أعمال الصيانة في ملعبه "دار النصر"
تفاصيل المعسكر الخارجي
كشفت صحيفة "الرياضية" تفاصيل معسكر إعداد النصر للموسم الجديد 2026-27، والذي سيكون على ثلاث مراحل.
المرحلة الأولى ستنطلق في الخامس من يوليو المقبل في الرياض ولمدة عشرة أيام، على أن تكون المرحلة الثانية في أبها، والثالثة في البرتغال بعد نهاية اللاعبين الدوليين من خوض كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن يشهد المعسكر الخارجي خوض أربع أو خمس مباريات ودية أمام أندية أجنبية، بحسب "الرياضية"، لكن لم يتحدد الخصوم بعد.
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أخبار المدرب الجديد .. وسر رحيل جيسوس
بين أنباء العودة لتدريب إيطاليا .. حقيقة العرض السعودي "المفاجئ" للتعاقد مع أنطونيو كونتي!
منذ قراره بالرحيل عن نابولي، وصار أنطونيو كونتي، مادة دسمة للجدل الإعلامي، بشأن الحديث عن مستقبله؛ فبينما يدور الحديث بشأن اقترابه من المنتخب الإيطالي، جاءت أنباء مفاجئة حول عروض لتحويل الدفة إلى دوري روشن السعودي.
كونتي، صاحب الـ56 عامًا، يعد اسمًا كبيرًا في عالم التدريب، وهو الذي حصد لقب الدوري الإيطالي "5" مرات مع ثلاثة أندية مختلفة "يوفنتوس، إنتر، نابولي"، كما فاز بالبريمييرليج مع تشيلسي.
جورج جيسوس السبب.. كواليس مثيرة وراء تأخُر تعاقد النصر مع مدرب جديد
كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن سبب "تأخُر" عملاق الرياض النصر، في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد؛ لخلافة المدرب البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الذي أعلن الرحيل عن منصبه رسميًا.
جيسوس أعلن الرحيل عن القيادة الفنية للنصر؛ بعد موسم رياضي واحد فقط "2025-2026"، قاد فيه الفريق للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.
"لم يعد يثق بالوعود": السر وراء رحيل جورج جيسوس عن النصر .. رفضوا طلبه من أجل البقاء!
في الوقت الذي تواصل فيه شركة نادي النصر، البحث عن مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، لا تزال هناك كواليس أخرى، تتعلق بالمدرب السابق جورج جيسوس، الذي قرر مغادرة قلعة العالمي، بعد نهاية موسم 2025-2026.
وتحت عنوان "حضر متحديًا .. ويغادرنا بطلًا"، ودع نادي النصر، في مايو الماضي، مدربه البرتغالي، الذي قاد الفريق للعودة إلى منصات التتويج، بعد فوزه بلقب دوري روشن السعودي، لأول مرة منذ عام 2019.
جدل فارق الدعم بين النصر والهلال
مزاعم مساعدة الهلال تتجدد: النصر محاصر بـ"غضب نسبة المشاهدة وثورة الوليد بن طلال".. والوعود المقدمة إلى كريستيانو رونالدو تثير التساؤلات!
يبدو أن الشارع الرياضي السعودي مُقبِل على أزمة جديدة؛ بسبب "البيان" الذي أصدرته الرابطة المحترفة، خلال الساعات القليلة الماضية.
نعم.. الرابطة السعودية المحترفة أعلنت نسب "دعم" أندية دوري روشن، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ وذلك بناء على مجموعة من المعايير، سواء الرياضية أو التجارية والجماهيرية.
وما أعلنته الرابطة في بيانها، فتح المجال أمام عشاق نادي النصر مجددًا، للزعم بحصول الغريم التاريخي الهلال على "مساعدات خاصة"؛ مع تساؤلات بشأن الوعود التي قُدِمت للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عندما أعلن "تمرده" بسبب الميركاتو الشتوي الماضي.
ليست مؤامرة لمساعدة الهلال يا النصر!.. سر استبعاد السوق الأوروبي من معركة "نسبة المشاهدة"
جدل كبير اشتعل في الشارع الرياضي السعودي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بسبب نتيجة معيار "نسبة المشاهدة"، ضمن استراتيجية دعم أندية دوري روشن للمحترفين.
وكشف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، عن سبب استبعاد أوروبا تحديدًا، من معيار "نسبة المشاهدة" لمباريات أندية دوري روشن السعودي.