أخبار النصر اليوم | نقل مواجهة الحزم وتقديم موعد كلاسيكو الأهلي .. والتحرك ضد الوصل الإماراتي

"لن ينجح مع برشلونة والنصر أفضل خيار له" .. نجم الهلال السابق يحذر جواو فيليكس من العودة إلى أوروبا!

سيطرت حالة من القلق على جماهير النصر في الأيام الماضية، بسبب الشكوك المتعلقة بمستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس وإمكانية عودته لأوروبا بعد انتشار تقارير عالمية تؤكد رغبة أندية كبرى بحجم برشلونة وريال مدريد للفوز بخدماته.

إلا أن الإعلامي السعودي متعب الهزاع، بعث برسالة اطمئنان لجماهير العالمي خلال برنامج "نادينا" على فضائية "MBC"، حيث شرح تفاصيل العقد والسبل الممكنة لضمان استمرار النجم البرتغالي في صفوف النصر.

"حُسمت بنسبة 100%" .. مسؤول سابق في النصر يحسم الجدل بمستقبل فيليكس وسط شائعات الهلال!

أصبح اللاعب البرتغالي جواو فيليكس، على أعتاب تجديد عقده مع النصر السعودي، وسط الشائعات المنتشرة حول مصيره مع العالمي بين البقاء والرحيل.