أخبار النصر اليوم | تكذيب رئيس الأهلي السابق في أزمة "مؤجلة أُحد" وطلب مرفوض وسط مطامع التعاون!

تحدث عبد الإله مؤمنة الأمين العام للاتحاد السعودي ورئيس الأهلي سابقًا، إلى برنامج في المرمى عن ملابسات القرار المثير للجدل الخاص بتأجيل مباراة النصر واحد في الجولة 17 من دوري روشن السعودي لموسم 2018/2019.

وكان من المقرر ان تقام المباراة في الرياض، ولكن لجنة تحقيق تابعة للهيئة العامة للرياضة، رفضت الأمر بسبب وضعية أرض الملعب في استاد الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد.

إدارة النصر رفضت تأجيل المباراة أو نقلها خارج الرياض بسبب ضغط المباريات، ولكن لجنة المسابقات قررت نقل اللقاء إلى مدينة المجمعة وتأجيله ليوم واحد.

وقال رئيس الأهلي السابق:"أنا من وقعت على هذا القرار الذي أعتبره صحيحًا بنسبة 100%".

ورد عليه بتال القوس:"كان من المفترض أن تقام المباراة في أقرب ملعب، وهل تنطبق هذه الصفة على ما حدث؟".

وأوضح عبد الإله:"الخلاف كان يتعلق بالصلاحيات، الإدارة السابقة دخلت في نزاع حول الأمر، ولكن نقل وتأجيل مباراة النصر وأحد أنا من اتخذته، ولم يتم ظلم النصر فيه".

وعن قدومه بعد اتخاذ القرار:"أنت تحاول الخلط بين الأمرين، هذا غير صحيح، حدثت حالة من الخلاف بين الإدارة السابقة في وجود عادل البطي الذي استقال من منصبه، بعدها اتخذنا القرار والنصر لم يعترض عليه".