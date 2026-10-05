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زهيرة عادل

أخبار النصر اليوم | استهداف ضم نجم الأهلي .. وأزمة بسبب الرئيس الجديد للعالمي

النصر
الأهلي
زكريا هوساوي
دوري روشن السعودي

تعرف على أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين الموافق الخامس من أكتوبر 2026..

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.


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